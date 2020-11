Mari Cielo Pajares, concursante de 'La casa fuerte': "Si he de enseñar el culo por ayudar a mi madre, no hay problema"

Apenas faltan unos días para el estreno de La casa fuerte y Mari Cielo Pajares, una de sus concursantes estrella, ha querido aclarar algunos datos sobre su vida personal.

"Estoy cansada de decir que hago vídeos desnuda y fotografías. Hay diferencia entre erotismo y pornografía", ha explicado la hija de Andrés Pajares en una entrevista con la revista Lecturas. Estas declaraciones, sin duda, darán mucho que hablar a sus nuevos compañeros de casa.

Tras haber sido una de las primeras famosas relacionadas con la red social OnlyFans, Mari Cielo Pajares ha querido dejar claro que "no se ganan las cifras millonarias que se cuentan en medios de comunicación". Además, la actriz ha añadido que le "han ofrecido la prostitución" y que no tiene ningún problema para decir con lo que se siente cómoda y con lo que no: "Hay cosas que no tienen precio".

"Si he de enseñar el culo y estar desnuda por ayudar a mi madre y salir yo del hoyo, no tengo problema", ha explicado Mari Cielo. La mujer está muy contenta de poder participar en este proyecto y volver a la televisión en un reality, aunque habrá que ver cómo se lleva con la nueva generación de celebrities, entre los que se encuentran Isa Pantoja, Asraf Beno, Tom Brusse o Sandra Pica.

Debido a que Mari Cielo siempre ha estado en el ojo del huracán y ha sido el centro de numerosas polémicas, no existe un personaje mejor para poner patas arriba la paz de La casa fuerte.