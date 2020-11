Arriba als cinemes la pel·lícula valenciana 'Un cercle en l'aigua' amb "suspens i acció" sobre temes shakesperians

La producció "posa en qüestió" l'autoria d'obres mestres com Romeu i Julieta, Otelo, El Mercader de Venècia o Hamlet, per citar solament algunes. I ho fa seguint les teories 'marlowianes', que assenyalen Christopher Marlowe, un escriptor famós en l'època i que va desaparéixer en estranyes circumstàncies, com el verdader creador de les peces que s'han atribuït a Shakespeare.

'Un cercle en l'aigua' naix com a projecte del seu director, Vicente Monsonís, qui va quedar impressionat pel text de l'obra teatral 'La Estancia'. Escrita per Chema Cardeña, l'autor també va pujar a l'escenari per a interpretar l'espectacle juntament amb Juan Carlos Garés en la seua estrena, l'any 1995. Aquella va ser la primera producció de la companyia valenciana Arden i va rebre nombrosos reconeixements, com el Premi de la Crítica Valenciana o el Premi Butaca, atorgat pel públic barceloní.

Cinc anys després el seu llibret va arribar a les mans de Monsonís i, des d'eixe moment, el projecte de portar 'La Estancia' a la gran pantalla va prendre diversos formats en diferents intents, al llarg de dos dècades.

"Trobar el finançament per a fer una producció cinematogràfica és molt complicat. Les televisions nacionals són les qui més poden aportar i quan vas a Madrid amb una proposta amb equip artístic i tècnic valencià, liderat per professionals d'ací, no els interessa. Ens veuen com una cinematografia menor, perifèrica", explica el director en un comunicat.

Les ajudes de l'IVC (Institut Valencià de Cultura) i À Punt Mèdia finalment han fet possible aquest projecte, "que serveix per a demostrar la qualitat del treball cinematogràfic que es pot desenvolupar a la Comunitat Valenciana", subratllen els responsables del projecte.

El director fa gala de l'enginy de l'equip davant els recursos limitats. "Un exemple molt senzill: necessitàvem recrear un pati nevat, cridàrem a una empresa d'efectes especials nacional i ens van demanar 30.000€, un impossible per a la nostra producció. Amb una mica d'enginy ho solucionàrem per menys de 400 euros, emprant un tipus de sal específic d'una salina d'Alacant. El resultat és fantàstic i, a més, contribuïm a l'economia de proximitat", relata.

Amb el mateix esperit han aconseguit que espais tancats i oberts de ciutats com València, Nules, Borriana, Godella o Benissanó es transformen en l'Anglaterra del segle XVI.

"Hem situat l'acció en moments íntims, on té sentit que els personatges estiguen en llocs més fàcils de recrear, com habitacions, cases, camins, carruatges... És qüestió d'emprar tan bé com siga possible els teus recursos, explica el cineasta, qui ha comptat amb l'ajuda de VirtualArt, productora valenciana d'efectes audiovisuals, per a reproduir en 3D entorns com la silueta nocturna de Londres o el riu Tàmesi".

AMBIENTACIÓ

També contribueixen a l'ambientació un cuidat vestuari i atrezzo, amb peces aparegudes en pel·lícules com La Reina Margot o Elisabeth; una fotografia i tonalitat que entronquen amb les grans recreacions històriques, i una banda sonora original, composta i adaptada per Carles Magraner i interpretada per Capella de Ministrers, formació valenciana, degana de la música antiga.

Chema Cardeña ha col·laborat amb Vicente Monsonís a l'hora de crear la versió cinematogràfica de 'La Estancia'. "Quan la teua obra passa al cinema mai pots esperar que siga igual, el codi és totalment diferent. Per a mi, el teatre és la paraula i l'emoció del directe.Mentre que el cinema és imatge i acció. Són dos maneres totalment diferents de narrar", remarca el dramaturg i coguionista de la pel·lícula, per a qui la clau d'una adaptació està en no perdre l'essència de la història.

Raúl Navarro i Ricardo Saiz donen vida als protagonistes de la pel·lícula juntament amb un repartiment de secundaris "de luxe", que inclouen des de Rosa López com a Reina Elisabeth I a Enric Juezas en el paper de William Darnby o Saoro Ferre interpretant Thomas Walshingham.

Stanbrook Slu, Arden i VirtualArt coprodueixen aquesta pel·lícula que a partir del 6 de novembre es pot veure en els ABC Park de València.Més tard anirà a sales de cinema catalanes i també està prevista l'emissió en À Punt TV per al pròxim any.