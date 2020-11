Un acto "simbólico" en las capitales sustituirá a la manifestación del 18 de noviembre por la financiación autonómica

La plataforma -en la que participan CCOO, UGT, la CEV, PSPV, Ciudadanos, Compromís y Unides Podem, entre otros- ha organizado un acto de presentación este martes en la Nau. Entre los ponentes se encontraba la diputada de Ciudadanos en Les Corts Ruth Merino, que ha propuesto que 2022 "podría ser una fecha para que esté en marcha, como tarde".

Durante su intervención, Merino ha apuntado que en aquel año se realizará la liquidación de 2020, y la recaudación de este año "va a caer mucho". Así ha defendido que la reforma del modelo "no puede esperar más", por lo que ha pedido "abordarla cuanto antes" para que pueda estar acabada en aquel momento.

En términos similares se ha expresado la coportavoz de Compromís Àgueda Micó, que ha incidido en la necesidad de que haya "cambios ya". Para Micó, "si el gobierno no quiere poner un esqueleto del nuevo sistema, al menos tendría que haber mecanismos para permitir a los valencianos tener los recursos que les tocan".

La coportavoz de Compromís ha puntualizado que no se ha concretado ninguna acción política, pero ha asegurado que "todos harán lo posible o lo imposible" para que los mecanismos e inversiones que están encima de la mesa "acaben concretándose" y supongan una "nivelación".

También desde la patronal, la presidenta de la CEV en Valencia, Eva Blasco, ha apuntado que un fondo de nivelación sería "una solución a corto plazo", pero ha insistido en que "hay que buscar la reforma del sistema".

Blasco ha considerado que este es un proceso "largo, que exige solidaridad y requiere una ley orgánica", por lo que "no es tarea fácil" y "no se puede fijar un plazo temporal". No obstante, ha rechazado que esto sea "tirar la toalla".

"NO QUEREMOS QUE SE DEMORE"

Por su parte, el secretario general de CCOO PV, Arturo León, ha instado al Gobierno a "poner encima de la mesa la propuesta" y ha manifestado: "No queremos que se demore". También ha pedido la "nivelación" ya que el nuevo modelo no puede estar aprobado para el próximo ejercicio.

Según León, "sin suficiencia financiera no es posible la autonomía política", y sin ella "no se habrá concretado la descentralización territorial y el autogobierno". Para el secretario general, "la pandemia no puede ser "excusa ni justificación" para demorar la reforma.

Desde UGT PV, su secretario general Ismael Sáez no ha querido "entrar en fechas" pero ha considerado "insuficiente" aspirar a la media "cuando estamos un 12% por debajo de la media nacional". No obstante, ha afirmado que no van a "romper la unidad".

Sáez ha defendido los valencianos "no pueden continuar así", por lo que ha instado al Gobierno que "cumpla su palabra". Respecto al acto, ha considerado que "no se puede ir más allá de una manifestación simbólica potente" porque estamos en situación de pandemia.

Desde el PSPV, el secretario de organización José Muñoz ha pedido "amplitud de miras" para "reivindicar con voz firme" esta reclamación, y ha defendido que desde el Gobierno central se ha visto una "sensibilidad diferente" en la elaboración de las cuentas de 2021

Por su parte, el representante de Unides Podem Carles Fons ha destacado que este es el tercer año de esta protesta, y que pese a que este año "no podrá haber manifestación ni cadena humana" por la situación sanitaria, "las reivindicaciones y necesidades no han disminuido".

INVITACIÓN AL PP

Varios de los representantes han invitado al PP a unirse a la Plataforma. Entre ellos, Sáez, que ha afirmado que si los 'populares' no estaban es "porque no han querido" y Blasco, que ha indicado que "están invitados a formar parte". También Muñoz ha señalado que la comisión "no quiere excluir a nadie".

No obstante, mediante un comunicado, el vicesecretario regional del PPCV, Rubén Ibáñez, ha considerado que el acto "no es para solicitar una nueva financiación, es en conmemoración de una manifestación contra un gobierno del Partido Popular" y ha emplazado a los socios del Botànic a que "su quieren estar de verdad con los valencianos, lo tienen que hacer es salir a la calle y pedirle a Sánchez una financiación justa".