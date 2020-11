Coronavirus.- Puig anuncia la pròrroga del tancament perimetral de la Comunitat Valenciana una setmana més

Així ho ha indicat a Oriola (Alacant), on Puig ha visitat la nova seu de la Confederació Hidrogràfica del Segura. Des del divendres passat a les 12.00 hores està prohibida l'entrada i eixida de la Comunitat Valenciana, excepte per motius justificats. El tancament perimetral es va decretar pel termini de set dies naturals i ara s'ampliarà a una altra setmana més.

"Amb total franquesa i normalitat, la idea és que es romanga en aquesta situació com a mínim una setmana més perquè és una mesura que no afecta excessivament l'economia", ha indicat Puig, igual que tampoc té "un efecte important afegit" per a l'economia la restricció a la mobilitat nocturna acordada en l'autonomia, entre les 0.00 i les 6.00 hores, segons ha subratllat.

"Aquesta mesura de restricció nocturna la tenim prevista fins al 9 de desembre i en aquesta primera etapa el que està clar és que solament podem apel·lar a major corresponsabilitat i al compliment de les normes que dicten les autoritats sanitàries", ha manifestat el cap del Consell.