Vara reitera que "no se pueden tomar nuevas medidas" hasta que se conozca el resultado de las anteriores

20M EP

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido este martes en que "no se pueden tomar nuevas medidas" frente al coronavirus "mientras no hayamos evaluado el resultado de las anteriores", ya que se trata de un asunto lo "suficientemente serio como para que esto no sea la suma de decisiones a troche y moche, sin valorar si sirvieron o no sirvieron".