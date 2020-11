Cvirus.- PSOE exige a Junta actuar ya en Almáchar, Periana y El Borge para frenar el incremento del COVID

En una visita a Vélez-Málaga junto al alcalde del municipio, Antonio Moreno Ferrer, Conejo ha recordado que la Junta, a través del delegado provincial de Salud, comunicó este fin de semana el confinamiento de estos pueblos, que pasaban del nivel 2 de alerta sanitaria al nivel 4. "Sin embargo, a día de hoy el Gobierno andaluz no ha hecho absolutamente nada nuevo ni en Almáchar, ni en El Borge ni en Periana", ha asegurado en un comunicado.

Según el parlamentario, la orden firmada por el delegado provincial de Salud no se ha publicado en el BOJA, por lo que no es efectiva, afirmando que desde la Junta se ha decidido no actuar en municipios concretos, si no a nivel de distritos sanitarios. Esto, ha dicho, "es un absoluto caos", reprochando que ante la situación de los tres municipios, el Gobierno andaluz "mire para otro lado".

"No se puede ser tan miope ante una situación tan grave", añade, al tiempo que alerta de la situación en Almáchar: se trata del municipio con la mayor incidencia acumulada de la provincia de Málaga en los últimos 14 días.

En esta línea, Conejo ha criticado que la decisión del delegado de Salud de actuar en dichos pueblos "se desautorice" y "se decida dejar abandonado a tres municipios de la comarca de la Axarquía y poner en peligro al conjunto de la comarca". Por ello, ha recalcado, "exigimos inmediatamente que el Gobierno andaluz actúe en Almáchar, El Borge y Periana".

Del mismo modo, el socialista ha pedido que el Ejecutivo andaluz tome nuevas iniciativas para atajar el incremento del COVID, como la puesta en marcha de un plan de refuerzo sanitario, ya que considera que la atención primaria "está colapsada".

Además, critica que con las medidas que está adoptando, la Junta "está llegando tarde". "En Andalucía no hay un gobierno que se esté adelantando para parar la pandemia. Las medias son insuficientes", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que el coronavirus en Andalucía se ha disparado un 615 por ciento desde julio.

En esta línea, ha insistido en que desde el PSOE se apoyan las medidas tomadas por la Junta para garantizar la seguridad y la sanidad de los andaluces, pero "consideramos que hay que adoptar más medidas porque los hospitales están llegando al límite de su capacidad", ha advertido.

Por su parte, el alcalde ha lanzando un mensaje de responsabilidad a los vecinos del municipio y ha pedido "tomarse en serio y respetar" las medidas que tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía están adoptando, valorando las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central.

"Le pedimos a la Junta de Andalucía que esos recursos que vienen desde Madrid ayuden a todos y cada uno de nuestros pueblos y ciudades a mejorar la situación sanitaria y educativa", ha pedido el regidor, solicitando al Gobierno andaluz que tanto sus peticiones como las de los alcaldes de Almáchar y Periana "se tengan en cuenta".