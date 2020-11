Puig anuncia la pròrroga "com a mínim una setmana més" del tancament perimetral de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana prorrogarà com a mínim una setmana més el confinament perimetral decretat el passat 30 d'octubre per a frenar l'expansió de la pandèmia de Covid-19. La mesura, que en principi venç aquest divendres 6 de novembre, continuarà en vigor almenys altres set dies, segons ha anunciat aquest dimarts el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant una visita a la nova seu de la Confederació Hidrogràfica del Segura a Orihuela (Alacant).

Des del divendres passat a les 12.00 hores del migdia està prohibida l'entrada i eixida de la Comunitat Valenciana, excepte per motius justificats. El tancament perimetral es va decretar pel termini de set dies naturals i ara s'ampliarà a altres set, és a dir, fins al 13 de novembre.

"En el conjunt de la Comunitat Valenciana tenim en aquests moments la perimetració que vam acordar la setmana passada. Aquest divendres venç i, amb total franquesa i normalitat, la idea és que es romanga en aquesta situació, que continuem perimetrats com a mínim una setmana més", ha exposat el cap del Consell.

En la seua opinió, es tracta d'una mesura "que no afecta excessivament l'economia, com tampoc afecta de manera important la decisió que a la nit hi haguera restricció a la mobilitat. Continuarem amb aquestes mesures", ha anunciat.

"La restricció nocturna està prevista fins al 9 de desembre i en aquesta primera etapa només podem apel·lar a major corresponsabilitat i al compliment de les normes que dicten les autoritats sanitàries", ha afegit el president valencià.

Suspensió de pràctiques sanitàries

D'altra banda, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública publicarà aquest dimecres la resolució per la qual quedaran suspeses les pràctiques que realitzen els alumnes de Ciències de la Salut en els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera, se suspenen les pràctiques assistencials, tant dels centres de titularitat pública com privada, dels graus de Ciències de la Salut o altres titulacions i cicles formatius, així com les pràctiques de cicles formatius de formació professional, han informat des del departament que dirigeix Ana Barceló.

Queden exempts d'aquesta mesura els alumnes d'últim curs de cadascuna de les titulacions de Ciències de la Salut i de l'últim curs d'un màster oficial, que sí que podran dur a terme les pràctiques a causa de la importància de realitzar aquesta formació i la impossibilitat d'ajornar-les a anys posteriors.

A més, també es podrà desenvolupar l'activitat pràctica assistencial que es realitza en les clíniques universitàries pròpies de cada universitat, quedant sota control i responsabilitat de la pròpia institució.

La finalitat d'aquesta mesura és protegir a l'alumnat i als pacients enfront del repunt de casos de coronavirus i l'augment de la pressió hospitalària, indiquen des de Sanitat Universal.