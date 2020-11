La broma de Elsa Ruiz para confirmar su salida de 'Todo es mentira': "Habéis tenido siete meses para daros cuenta"

Elsa Ruiz ya no forma parte del equipo de Todo es mentira, el programa que Risto Mejide presenta en la sobremesa de Cuatro para tratar, en clave de humor, las noticias falsas, los clickbait y los bulos que se comparten cada día. La humorista lo confirmó a través de un divertido vídeo en Twitter.

Con la intención de responder a quienes se han percatado de su ausencia en el magacín, donde apareció por última vez el pasado mes de marzo, la comediante subió el pasado domingo un vídeo que, dos días después, todavía se comenta en las redes sociales por su original manera de reaccionar a la situación.

"No salgo en el programa desde marzo, habéis tenido siete meses para daros cuenta de mi ausencia", avanza Ruiz en la grabación, en la que añade: "Me gustaría contaros en exclusiva por qué ya no estoy en Todo es mentira".

¿Por qué ya no estoy en 'Todo en Mentira' en Cuatro? #salseopic.twitter.com/nmiizXGtz2 — Elsa Ruiz Cómica (@elsaruizcomica) November 1, 2020

Mientras responde a sus seguidores, la humorista aparece preparando un batido de chocolate. Así, cuando termina de hablar, cierra la batidora y la enciende moviendo los labios durante unos segundos sin contar ningún detalle.

Finalmente, tras apagar el aparato electrodoméstico y acabar con el ruido que estaba emitiendo, Ruiz zanja: "Esa es la historia, yo creo que se entiende", una respuesta que ha generado comentarios de los usuarios como "me encantas tú y los azulejos de tu cocina" o "Elsa, te eché de menos". El tuit recoge más de 850 'me gusta' y supera los 80 retuits.

Ruiz se dio a conocer por sus vídeos de crítica social cuya temática suele estar relacionada con sus experiencias como mujer trans. La cómica, quien también es youtuber e ilustradora, recoge más de 20.000 seguidores en sus redes sociales, una influencia que aprovecha para hablar sin tapujos sobre situaciones de transfobia que se dan en ámbitos como la televisión, y que también le han generado algunos problemas en Internet.