Megan Fox le declara la guerra a su expareja, Brian Austin Green, en un mensaje de Instagram

Fue cuestión de días. Tras diez años casados y tres hijos en común (Noah Shannon, Bodhi Ransom y Journey River), Megan Fox y Brian Austin Green se separaban y, aunque la noticia ya parecía indicar que la intérprete de 34 primaveras estaba saliendo con el rapero Machine Gun Kelly, lo cierto es que pocos esperaban que el intérprete de 47 años también tuviese nueva pareja al poco de conocerse su separación.

Pero así ocurrió. Y parecía, según las palabras de ambos, que el divorcio era de mutuo acuerdo y que trabajarían conjuntamente por el bienestar de los pequeños. Y sin embargo, Brian ha hecho algo que ha molestado tanto a la protagonista de Transformers que esta no ha dudado en dejarle un mensaje público en Instagram en lo que parece ser toda una declaración de guerra.

Ha sido este Halloween cuando el también productor subía a su cuenta de la red social, en la que tiene algo más de medio millón de seguidores, una imagen en la que aparece él disfrazado junto a uno de sus hijos, Journey, lo que ha cabreado muchísimo a la actriz de Jennifer's Body.

Aunque Austin Green ya ha borrado la imagen y la ha vuelto a subir recortada, a Fox le dio la sensación de que lo que estaba buscando su exmarido era parecer el bueno de la ruptura y mejor padre, y así se lo ha hecho saber con un texto que ha dejado ojipláticos a sus cerca de 10 millones de fans.

"¿Por qué tiene que salir Journey en esta foto? No es difícil recortar a los niños. O elegir una en la que no aparezcan", comienza diciendo Megan Fox, que acto seguido pasa aún más al ataque. "Yo también celebré ayer un Halloween genial con ellos y fíjate cómo no están en ninguna de mis redes sociales", continúa.

"Sé que adoras a los niños. Pero no sé el porqué los estás usando para posturear en Instagram", sostiene Fox, que sin más dilación acusa a su expareja, en su opinión, de querer hacer creer a Internet que ella es una mala madre: "Estás demasiado empeñado en crear esta narrativa facilona según la cual soy una madre ausente y tú el padre del año que está eternamente dedicado a los niños.

"Estás con ellos la mitad del tiempo. ¡Enhorabuena, eres una persona increíble! ¿Por qué necesitas que Internet sepa lo muchísimo que te quieren tus hijos?", azuzó finalmente Fox en su comentario, que no obtuvo respuesta directa de Green (más allá de eliminar a su pequeño de la imagen).

Megan deja así al descubierto la custodia compartida que ahora mantienen, aunque no deja claro si acordaron no mostrar a sus tres hijos en redes sociales para favorecer su privacidad o si ha sido únicamente que no le ha gustado el gesto de Green, dado que en el Instagram de ella no aparecen fotografías con sus hijos desde que se divorciasen (a diferencia de Brian, que sí que suele subir publicaciones con ellos).