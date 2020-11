Pontón (BNG) propone un plan para recuperar el Eume con 250 millones y plantea que Endesa aporte parte de los fondos

Así lo ha trasladado la dirigente nacionalista en Pontedeume (A Coruña), en las inmediaciones del Centro de Interpretación de As Fragas do Eume, a donde se ha desplazado este martes para comprobar el estado que presenta el río Eume, acompañada, entre otros, por el diputado autonómico Ramón Fernández y los portavoces del BNG en los municipios de Pontedeume, Cabanas, As Pontes y Monfero, además de la responsable comarcal.

"Se trata de una propuesta integral con dos grandes líneas de trabajo paralelas que se plasman, en primer lugar, en un Plan de regeneración ambiental y, la segunda, en un Plan de actuación plurianual 2021-2025", ha subrayado Pontón.

ÁMBITOS

La portavoz nacional del BNG ha detallado que el primero de los ámbitos se desarrollaría en este año 2020 y en el próximo 2021, con la "regeneración del río" ya que "lo primero que hay que hacer es salvarlo". Incluiría "tomar las medidas necesarias para la recuperación de su entorno, con la realización de una auditoría que muestre cuál es la situación real y que ofrecerá luego las claves para la siguiente fase".

Según Pontón, deberá de ser la Xunta la encargada de realizar este trabajo y así exigir "responsabilidades a Endesa, con las compensaciones necesarias, porque quien contamina no se puede ir de rositas sobre todo cuando obtiene grandes beneficios".

En cuanto al Plan de actuación, a desarrollar hasta el año 2025, Pontón lo ha cifrado en "250 millones de euros", que deberán de ser aportados por Endesa, Xunta y otras administraciones, "elaborado en un amplio proceso de participación social e institucional, con la implicación de todos los ayuntamientos afectados, así como los agentes económicos y sociales afectados".

En cuanto a la manera de gestionar el mismo, el BNG propone la fórmula de "un consorcio o de un convenio" con la participación de los municipios y de la Diputación de A Coruña.

PLAN RECTOR

Según Ana Pontón, "este plan debe recoger actuaciones de conservación y recuperación del patrimonio natural y cultural, actuaciones de dinamización socioeconómica, de promoción, divulgación y participación e inversiones en mejora de infraestructuras y servicios".

Además, ha apuntado que esta propuesta "debe de ir acompañada del Plan rector de uso y de gestión del Parque natural de As Fragas do Eume, sin aprobar por el Gobierno del PP pese a haber transcurrido décadas desde la declaración como espacio natural" de esta zona que aglutina a cinco municipios: As Pontes, A Capela, Cabanas, Pontedeume y Monfero.

La portavoz del BNG ha aprovechado su presencia en la zona para criticar la situación en la que está el río Eume, "que tiene -ha esgrimido- en Endesa su máximo responsable y en la Xunta un cómplice necesario, ya que se dedicó durante años a miar para otro lado".

En este escenario, ha aludido a la situación vivida recientemente, con la turbidez del agua, que impidió durante más de diez días su consumo por los vecinos de Pontedeume, y ha señalado que "es la punta del iceberg de un desastre ambiental anunciado, porque no se tomaron medidas ni se actuó con decisión para frenar la contaminación y exigir responsabilidades".