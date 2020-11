‘Click a l’Horta' s’adapta a la situació sanitària

Les restriccions sanitàries per la incidència del coronavirus han motivat que el concurs fotogràfic ‘Click a l’Horta’ impulsat per l’Ajuntament de València s’adapte amb una modificació de les dates inicialment previstes, així com una limitació de les persones que hi poden participar. Tal com recorda el regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramón, amb la convocatòria es pretén posar en valor “el gran tresor mediambiental, social i patrimonial de què disposem a la nostra ciutat gràcies a l’horta”.

Així les coses, després que les quatre primeres trobades –o clickermeetings- entre participants d’aquesta iniciativa transcorregueren amb total normalitat, les restriccions plantejades per les autoritats sanitàries han motivat tot un seguit de mesures per a adaptar el certamen a la nova situació.

Per això s’ha contactat amb totes les persones participants –o clickers- per reubicar-los, amb una ampliació d’horaris (ara també hi haurà trobades per les vesprades) i afegint el cap de setmana del 13 i el 14 de novembre. A més, s’ha reduït la xifra de persones assistents a cada clickermeeting i s’han limitat les inscripcions, amb un límit d’un centenar de clickers, mentre que per a la categoria de reportatges ja hi ha 102 inscripcions.

Amb la modificació de dates la reunió del jurat ha passat a ser el pròxim 23 de novembre, mentre que el dia 28 es coneixerà quins o quines són les persones participants que s’alcen amb el triomf en aquesta iniciativa que, segons l’edil, “està permetent disfrutar d’unes fotografies d’una qualitat impressionant, el que permet potenciar també el valor paisatgístic de l’horta”.

Ramón assegura que aquesta qüestió és un afegit més a tots els beneficis que comporten les iniciatives, “amb què destaquem el valor patrimonial, social i econòmic dels espais de producció agrícola, més encara en un context de pandèmia en què l’horta desenvolupa un paper indispensable”.