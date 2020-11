Sindicatos creen que PGE van "bien encaminados" y son "mejores" que los últimos y CEV ve "necesario" que sean expansivos

Los tres han coincidido en el acto de presentación del acto de la Plataforma pel Finançament Just, donde se ha anunciado una concentración ante la Delegación y subdelegaciones del Gobierno para el próximo 18 de noviembre. Todos han lamentado que con estas cuentas no se soluciona la infrafinanciación.

Para Blasco, los presupuestos y el modelo de financiación "son temas diferentes", y ha considerado que para solucionar la infrafinanciación "no hay que hacer parches" en las cuentas de cada año.

Así, ha lamentado que la falta de recursos "coloca a los valencianos en una situación de inferioridad respecto a otros territorios" que puede hacer que el ámbito económico de la Comunitat Valenciana "se quede atrás".

Por su parte, León ha considerado "positivo" que las cuentas del Gobierno central "incluyan algunos de los compromisos que ya venían en los anteriores presupuestos fallidos" (los de 2019), pero ha aseverado que no invertir en esta autonomía es una "malísima decisión, no para la Comunitat Valenciana, que lo es, sino para España".

Así, ha criticado las inversiones que "no tienen en consideración el protagonismo" de la economía valenciana, el "dinamismo" y la "capacidad exportadora" de la región. "Cuando se decide no apostar por nuestra comunidad es una mala decisión de España y para España".

Mientras, Sáez ha opinado que los presupuestos presentados "son mejores" que los últimos realizados por el PP y ha destacado que recogen "casi el 10% de inversiones territorializadas", así como que incluyan fondos para el soterramiento de las vías y la deuda de la Marina.

No obstante, ha aseverado que pese a que el reparto de recursos se ha basado "en el peso poblacional en mayor medida que antes", las cuentas "no son suficientes". "Son mejores, pero no son lo que nos gustaría", ha manifestado, en referencia a la infrafinanciación.