Gobierno Vasco, "empeñado" en evitar un confinamiento general, dice que todavía se pueden adoptar otras decisiones

Zupiria, que ha comparecido tras el Consejo de Gobierno, ha destacado que el documento 'Bizi Berri' de nueva normalidad elaborado por el Ejecutivo vasco, establece diferentes escenarios y, en estos momentos, Euskadi se encuentra en "la columna roja, con un nivel de incidencia de la enfermedad por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes y con otra serie de indicadores que también son relevantes, como la tasa de transmisión o el número de camas UCI".

En todo caso, ha apuntado que este Plan recoge que "todavía se pueden adoptar muchas decisiones y muchas medidas antes de llegar a esa situación de confinamiento general" que se vivió entre marzo y junio.

Bingen Zupiria ha asegurado que el sistema sanitario vasco y el Gobierno autónomo están "empeñados en evitar volver aquella situación de confinamiento general".

NUEVAS OLAS

El portavoz del Gobierno Vasco cree que no se resolverá la epidemia "en un mes", aunque la ciudadanía se quede ese mes en casa. En esta línea, cree que habrá que "convivir durante un tiempo más largo con esta enfermedad y que, como posibilidad", se debe considerar "que puede haber nuevas olas en primavera o en verano del año que viene".

"Ojalá no sea así, pero no es imposible ni descartables de forma tajantemente. Considera el Gobierno que no podemos encerrarnos cada tres meses hasta que la ciencia consiga dominar esta enfermedad", ha concluido.