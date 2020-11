PSOE responde a PP que los presupuestos de 2021 están elaborados con la sociedad civil

En rueda de prensa, Abengózar ha respondido así a la iniciativa del PP de analizar con colectivos de la región el contenido de las cuentas castellanomanchegas para el año próximo, asegurando que el de 2021 busca "suplir esas carencias que ha podido mostrar la crisis, como la modernización de nuestro tejido productivo".

Dicho esto, ha incidido en que las cuentas regionales se vuelcan con la sanidad, la educación y los servicios públicos, "que se vieron afectados cuando ellos -el PP- gobernaron en Castilla-La Mancha" y buscan proteger y respaldar a los sectores más afectados por la crisis actual.

Además, no contemplan "recortes" y no suben la presión fiscal, por lo que el Ejecutivo autonómico "está cumpliendo su palabra", algo que no puede decir el Partido Popular.

En este punto, ha referido cómo la "mayor bajada de impuestos de la que presumía" la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se va a quedar en un cajón" porque "no es posible" en un momento de pandemia como la actual bajar los impuestos, ha señalado, destacando que Ayuso es "la maestra" del presidente regional del PP, Paco Núñez, y que eso es "engañar a la población".

De otro lado, Abengózar ha respondido al diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos David Muñoz Zapata, sobre la necesidad de que los ciudadanos de la región sepan si va a haber un nuevo confinamiento domiciliario, que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dicho que "desde luego, se van a adoptar todas las medidas que sean necesarias y que la situación vaya pidiendo en cada momento" sin descartar "ninguna" pero siempre en coordinación con el Gobierno nacional.