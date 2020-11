Condenado a 4 años y 6 meses de prisión por robar un autobús en Tafalla y conducirlo de forma temeraria

20M EP

A pesar de no tener el permiso de conducir, el acusado robó un autobús en Tafalla y lo condujo "con exceso de velocidad", lo que provocó que diferentes vehículos tuvieran que frenar o realizar maniobras evasivas para no chocar con él. En su trayecto, además, golpeó coches y camiones y no respetó señales de stop ni de ceda el paso, y circuló por sentido contrario no solo en la vía sino en el interior de una rotonda, ha informado el TSJN.