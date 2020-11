Ford Almussafes prorroga l'ERTO fins a finals de gener amb 14 dies de parada total en la fabricació de vehicles

Es tracta d'una petició que la direcció va traslladar divendres passat als representants dels treballadors, afectats pel sisé ERTO des d'estiu del 2019. L'últim expedient va entrar en vigor en la planta valenciana a principis de setembre, fins a cap d'any, i ara s'ajorna un mes per la crisi.

La pròrroga plantejada per la firma de l'oval presenta algunes diferències respecte a l'ERTO actiu aquests mesos: solament afecta la fabricació de vehicles i totes les parades són totals. La distribució dels dies està subjecta a canvis.

En concret, la producció de cotxes estarà parada els dilluns 9, 16 i 23 de novembre, els dilluns 7 i 21 de desembre, el dimarts i dimecres 22 i 23 de desembre, els dilluns i dimarts 4 i 5, 11 i 12 i 18 i 19 de gener i el dilluns 25 d'aquest últim mes. Per al torn de nit, l'afectació serà els dies anteriors. També s'ha acordat traslladar les parades en la planta de motors del 20 i 27 de novembre als dilluns 16 i 23 d'aquest mes perquè coincidisquen.

Com a sindicat majoritari, UGT ha exigit en la comissió negociadora que Ford presente els plans de producció per al 2021 "al més prompte possible". La direcció s'ha compromès a fer-ho abans que acabe el primer trimestre a la fi de març, després d'estudiar l'impacte de la pandèmia i la situació del mercat, segons ha assenyalat a Europa Press el portaveu d'aquest sindicat i president del comité d'empresa, Carlos Faubel.

Per contra, la resta de sindicats han rebutjat prorrogar l'expedient temporal abans que haja acabat a final d'any i han reclamat que la companyia puge el complement salarial per a tots els treballadors després de "mesos perdent el 20% dels seus salaris".

"Portem dies i mesos cobrant el 80%; no anem a firmar aquesta pròrroga a pesar de la incertesa general i en l'empresa", defèn Paco González des d'STM Intersindical, per a urgir la companyia al fet que anuncie les decisions de reestructuració a Europa perquè "no és comprensible que mantinga la incertesa durant tres anys". Aquest sindicat vol saber l'adjudicació de nous productes en les dos plantes per a donar "tranquil·litat" a la plantilla.

CCOO també està en contra de retardar l'ERTO perquè "no correspon" quan segueix vigent fins al 31 de desembre. Aquesta secció sindical va traslladar la situació aquest dilluns a la direcció territorial de Treball perquè determine si la pròrroga és contraproduent i està a l'espera de la seua contestació.

També adverteix que l'"únic compromís" de la direcció és cridar als representants el 2021 per a parlar sobre els plans de producció, ha apuntat a Europa Press el secretari de la secció sindical de CCOO a Almussafes, José Arocas.

I CGT ha tornat a exigir a la direcció que "humanitze" els ritmes de producció i no sobrecarregue a la plantilla en un context de baixada de vendes. "No és possible que ens estiga manant a l'atur i al mateix temps estiga destruint llocs i sobresaturant totes les línies de producció", subratllen des del sindicat.