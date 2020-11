Coronavirus.- Puig advoca per no prendre mesures "amb caràcter convulsiu" i adverteix d'un Nadal diferent

Puig s'ha pronunciat així en una entrevista en El programa de Ana Rosa de Telecinco, recollida per Europa Press, en la qual se li ha preguntat per si està a favor d'elaborar un decret que arreplegue com a mesura el confinament domiciliari per la Covid-19.

"En aquests moments cal atendre les circumstàncies de la pandèmia en cada territori i hi ha una asimetria molt gran", ha dit, per a agregar: "Les mirades són diverses perquè l'estrés hospitalari, que és on està el greu problema, en cada territori té unes situacions determinades".

Al seu entendre, cal analitzar com van funcionant les decisions adoptades la passada setmana i "no prendre mesures amb caràcter convulsiu perquè no és l'espai de serenitat que necessita la ciutadania".

Així, ha assenyalat que el diàleg "ha de ser permanent entre el Govern central i les comunitats" i ha insistit que caldrà estudiar mesures de confinament en funció de com es veja des de cada territori.

Preguntat per si se'n van a perllongar les mesures adoptades a la Comunitat Valenciana, Puig ha afirmat que en principi "el raonable" és continuar amb la situació actual, "analitzar-la i avaluar els resultats obtinguts". "Dijous farem una anàlisi de com han funcionat i a dia de hui he de dir que el raonable és que continue el tancament perimetral", ha postil·lat.

Ha recordat que la situació en l'autonomia pel que fa a l'índex de contagis està en 225 i ha augmentat "de manera considerable" en els últims 14 dies, però "hi ha certa estabilitat dins del creixement", ha puntualitzat.

"Ens preocupa, sobretot, l'augment de l'hospitalització. En aquests moments hi ha 1.300 llits ocupats i uns 200 en UCI. Hi ha suficients. No és moment de dèficit però està clar que la situació és ascendent i preocupant", ha asseverat.

El president, preguntat per com va a ser el Nadal, ha afirmat que ho desconeix encara que ha dit: "Va a ser molt complicat que siga com sempre". "Amb totes les precaucions, la qual cosa la pandèmia no ens pot esgotar és el sentit de la vida i l'afecte. Cal tractar d'expressar-ho en una situació com l'actual", ha dit.