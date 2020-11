Rescatat un ancià que portava 12 hores estès en el sòl de la seua vivenda a Petrer

Després de rebre l'avís, una patrulla de la Policia Local s'ha personat en la vivenda de l'ancià, qui conviu amb la seua esposa, també d'avançada edat. En eixe instant, la dona no ha sigut capaç d'explicar "amb certesa" als efectius policials on es trobava el seu marit, per la qual cosa s'ha conclòs que tots dos aparentment pateixen algun tipus de demència, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Davant la situació de confusió, els agents han inspeccionat el domicili i han trobat en una habitació l'ancià, estès en el sòl entre dos sofàs. De forma immediata, s'ha donat part a la Creu Roja, que ha procedit a alçar-ho atenent els protocols sanitaris per si tinguera alguna lesió. L'home, que no patia cap dolència, s'ha negat a rebre ajuda sanitària.

Arran dels fets, l'àrea de Servicis Socials de l'Ajuntament ha reforçat el dispositiu que ja tenia sobre el matrimoni "donada la situació de vulnerabilitat, per la seua escassa xarxa de suport", i s'ha iniciat un seguiment permanent amb els recursos necessaris per a millorar la qualitat de vida de la parella.

Així mateix, l'Ajuntament ha confirmat que l'anciana ha hagut de ser desallotjada de la seua vivenda per una de les finestres a causa de la impossibilitat d'evacuar-la en llitera per les escales d'accés a l'immoble. Ha sigut traslladada a l'Hospital d'Elda, on roman ingressada.

En aquest cas, la intermediació de Servicis Socials també va ser crucial a l'hora de donar tranquil·litat i confiança al matrimoni, ha afegit l'Ajuntament en el comunicat.