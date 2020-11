Sobre les 21.49 hores s'ha albirat la primera embarcació i hores més tard, a la 1.30 hores, la segona a Teulada, han indicat les mateixes fonts.

En la primera embarcació de la Vila es trobaven 12 persones i huit en la de Teulada. Totes elles han sigut traslladades al Port d'Alacant per a donar-los assistència sanitària i realitzar-los les proves de PCR per a detectar possibles casos de coronavirus, tal com dicta el protocol.