Los hermanos Pou piden "perdón, de corazón" por los comentarios sobre las enfermeras en su charla con Simón

Los conocidos escaladores Iker y Eneko Pou han pedido "perdón, de corazón" por los polémicos comentarios sobre las enfermeras, realizados durante una entrevista al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Durante esta charla, los hermanos Pou le preguntaron a Simón si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". "Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaban, a lo que Simón, respondió que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Este lunes, en un vídeo compartido en sus redes sociales, Eneko Pou, en su nombre y en el de su hermano Iker, ha pedido "perdón, de corazón".

A la espera de que el propio Simón se disculpe igualmente, tal y como han exigido ya tres miembros del Gobierno y el Partido Popular, el montañero vasco ha pedido "disculpas a todo el mundo que se haya sentido herido por alguno de los comentarios que hicimos en el último speaking Pou en el que entrevistamos a Fernando Simón".

"Si hay algo que nos os pareció bien: perdón, de verdad, de corazón. Iker y yo somos gente que suma, nunca entramos en polémicas o intentamos no hacerlo, tiramos buen rollo a todo el mundo. Y esa es la vida que queremos y que entendemos. O sea que si alguno se ha sentido un poco herido con los comentarios, de verdad, ya nos podéis disculpar", ha dicho.