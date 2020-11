CIC biomaGUNE logra 1,2 millones de financiación para tres proyectos seleccionados en la convocatoria europea FET Open

En los tres proyectos de investigación participan los profesores de Ikerbasque Luis Liz Marzán y Aitziber López Cortajarena y el doctor Valery Pavlov.

Los proyectos FET Open se caracterizan por estar basados en ideas rompedoras que puedan llegar a generar nueva tecnología, incluir un enfoque científico altamente interdisciplinario y estimular la participación de jóvenes investigadores y pymes de alta tecnología. En los proyectos participan prestigiosas universidades y centros tecnológicos internacionales.

La Comisión Europea ha financiado 58 proyectos de un total de 902 propuestas valoradas, lo que supone una tasa de éxito de tan solo el 6,6%.

La financiación para estos tres proyectos es de casi 1,2 millones de euros, de los que 526.791 euros corresponden al proyecto e-Prot coordinado por Aitziber López Cortajarena; 353.750 euros corresponden al proyecto DNA-Fairylights en el que participan Luis Liz Marzán y Aitziber López Cortajarena, y 314.001 euros son para el proyecto DeDNAed en el que colaboran Luis Liz Marzán, Aitziber López Cortajarena y Valery Pavlov.

"Es muy emocionante ver que seguimos teniendo apoyo económico para poder afrontar retos científicos y tecnológicos de alto riesgo pero también la posibilidad de alcanzar resultados con gran importancia y utilidad", ha destacado el director científico de CIC biomaGUNE, Luis Liz Marzán.

Los investigadores de CIC biomaGUNE afirman que estos proyectos emergen de tecnologías que se llevan desarrollando en CIC biomaGUNE durante años. En concreto, en los tres proyectos concedidos hay elementos comunes, pero los objetivos son muy diferentes y eso pone de manifiesto, según han destacado, "la relevancia del trabajo que se lleva a cabo en CIC biomaGUNE y la excelente reputación que ha adquirido el Centro en este contexto".

PROYECTOS

El objetivo principal del proyecto e-Prot (Engineered conductive proteins for bioelectronics/A protein-based platform for bioelectronics) es desarrollar una plataforma tecnológica para sistemas bioelectrónicos basados en proteínas, bioinspirados, sostenibles y eficientes, como alternativa a las tecnologías tradicionales utilizadas en la industria electrónica.

Por su parte, el objetivo del proyecto DNA-FAIRYLIGHTS (DNA-flash light driven data technology with multiplexed optical encoding and read-out) es el desarrollo de una plataforma para el almacenamiento masivo de datos y la manipulación rápida de información usando moléculas de ADN biológico (no artificial).

Por último, el proyecto DeDNAed (Cluster decorated recognition elements on DNA origami for enhanced raman spectroscopic detection methods) tiene como fin el desarrollo de una nueva plataforma analítica basada en el ensamblaje de elementos sensores utilizando origami de ADN, que permite la localización precisa de dichos sensores con resolución nanométrica necesaria para una mejor detección por espectroscopía Raman mejorada en superficie.