El viaje emocional en el que la pandemia nos ha embarcado: de la tristeza a la frustración

En esta situación de caos, desde Think with Google publican una nueva edición de ‘Descubriendo al consumidor’, el estudio que realiza el equipo de Market Insights de Googleen colaboración con The Cocktail Analysis. El objetivo de este trabajo es entender a los usuarios, conocer sus emociones, y mostrar de alguna manera los distintos estados de ánimo en los que se encuentran y su evolución a lo largo del tiempo.

En esta nueva edición del estudio que puedes consultar en la web de Think with Google, han dividido a los consumidores en cinco grupos según su experiencia, ya que la pandemia ha supuesto un viaje emocional en el que la población ha transitado por diferentes estados anímicos. Este viaje ha influido en sus necesidades y decisiones de compra. En concreto, el pasado mes de octubre destaca cómo ha subido la intensidad emocional negativa y se ha extendido un sentimiento de frustración, mientras crecen la tristeza, el enfado y la rabia. Por eso, las campañas más emotivas están cayendo ante la frialdad y el escepticismo generalizado.

Además, este estudio también profundiza en el impacto económico de la actual crisis sanitaria y, sobre todo, aporta una visión de qué esperan los ciudadanos y cómo las empresas pueden ayudarles a conseguirlo.