Més atencions en els centres municipals sobre violència de gènere

L'atenció a les dones víctimes de violència de gènere ha augmentat en els centres municipals de València. Segons va exposar aquest dilluns la regidora d'Igualtat i polítiques de gènere i LGTBI, Lucía Beamud, la Unitat d'Igualtat del Marítim, espai municipal d'informació, orientació i assessorament amb perspectiva de gènere, ha duplicat la seua activitat durant aquest últim any.

En concret, en 2020 ha realitzat 409 atencions, enfront de les 222 que va realitzar l'any passat. Les atencions a professionals han passat de 29 a 79, i a associacions, de 31 a 57. “Estem contentes de com hem anat augmentant i consolidant aquest servei. És una prova que continuarem apostant per la descentralització en les polítiques d'igualtat”, va apuntar l'edil.

L’Espai Dones i Igualtat també ha augmentat la seua activitat, en passar de les 1.688 atencions en 2019 a les 3.836 de 2020. Beamud va posar en valor aquest centre, que “no sols atén les dones víctimes i als seus familiars, sinó que també és un espai d'apoderament”.

Beamud va exposar aquestes xifres durant la presentació de la campanya 25-N, que se celebra amb motiu del Dia Internacional per a combatre la violència contra les dones.

Enguany els actes s'han adaptat a la nova situació sanitària. “No farem el Igualmentfest com estàvem acostumats, amb la plaça de l'Ajuntament plena. Però no volíem deixar de celebrar aquesta festa de manera positiva, per això hem transformat totes les activitats que féiem en la plaça i ho hem fet de manera virtual”, va afegir Beamud.