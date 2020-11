Puig: “No estem en un moment d'estrés, però cal preparar-se”

Malgrat que la Comunitat Valenciana és la segona autonomia, només per darrere de Canàries, que millors dades d'incidència acumulada del virus registra al nostre país, amb 225,79 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, el president del Consell, Ximo Puig, no baixa la guàrdia.

En atenció a mitjans a l'Alcúdia i preguntat per la situació de la pandèmia en la Comunitat, Puig va afirmar que l'augment d'hospitalitzacions i ingressos en UCI és “una realitat”, encara que també va afegir: “No estem en un moment d'estrés, però hem de preparar-nos perquè qualsevol ciutadà o ciutadana que es veja afectat tinga la millor resposta possible”.

Segons les dades actualitzades pel Ministeri de Sanitat en el seu últim informe sobre la pandèmia al país, la Comunitat ha augmentat en més de tres punts percentuals la taxa d'ocupació de les UCI aquest cap de setmana i ara està en un 21,47%. Malgrat això, segueix per davall de la mitjana nacional del 27,97%. Pel que fa a llits de planta, l'ocupació als hospitals valencians és del 12,65% i a Espanya del 15,51%.

Respecte a les restriccions aplicades ja per a parar l'avanç del virus, el cap del Consell va indicar que estan “valorant les mesures que es van prendre la setmana passada” i va advertir que “en funció de l'esdevindre i de com avancen els diferents paràmetres” es prendran noves mesures. Ximo Puig també va destacar que ahir va mantindre una reunió amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i que continuaran “treballant” al llarg de la setmana.

Així mateix, va remarcar que els serveis de salut pública estan “treballant intensament” per a “atallar tots els focus com més de pressa millor”. En aquesta línia, va agregar que “s'està millorant la capacitat de resposta, tenint en compte les limitacions que existeixen i que han de veure amb la pròpia manera de funcionar d'aquest virus, que en alguns àmbits és desconeguda”.

Per a Puig, “cadascú és corresponsable” i va afegir que “la immensa majoria de les persones està fent un esforç extraordinari” seguint les directrius sanitàries. Va insistir, això sí, que s'està en un “moment d'alça” del virus, per la qual cosa “tot esforç per a complir les normes és fonamental”.