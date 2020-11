Compromís i PSPV pacten uns pressupostos "expansius" per a la recuperació de València

Els dos partits que conformen el Govern local de València, Compromís i PSPV-PSOE, han arribat a un acord per a tirar avant uns pressupostos "expansius" per a l'any 2021, uns comptes que es basaran en el pacte de reconstrucció subscrit per quatre dels cinc grups polítics de l'Ajuntament i que buscaran fomentar la inversió pública com a manera de combatre la crisi sanitària, econòmica i social.

"Com tots els anys, l'equip del Rialto ha arribat a un acord amb el pressupost municipal", ha anunciat aquest dilluns l'alcalde, Joan Ribó, de Compromís. En aquesta ocasió, "es tracta d'un acord robust que vela pels interessos de la ciutat, des del plantejament d'un pressupost expansiu que presentarem amb detall més endavant", apunta Ribó, qui matisa que els nous comptes seran els més alts de la història del Consistori. La xifra superarà els 910 milions d'euros.

En aquest sentit, es basaran "en l'atenció a l'emergència econòmica i social derivada de la pandèmia, plantegen inversions en els barris i dissenyen com fer front a la crisi en tots els seus aspectes, sanitari, social i econòmic".

Una de les novetats principals en el disseny dels comptes municipals serà el seu punt de partida: l'acord de reconstrucció al qual van arribar Compromís i PSPV amb el PP i Ciutadans. De fet, la intenció de l'Executiu local passa per aprovar els pressupostos almenys amb el suport de Ciutadans. En paraules de Ribó, es tracta que els comptes de 2021, en els quals prevaldran les partides destinades a serveis essencials, "no sols siguen de Govern, també de sectors importants de l'oposició".

Per part seua, el regidor d'Hisenda, el socialista Borja Sanjuán, coincideix a destacar que els grups que conformen el Govern del Rialto "han establit les bases d'un acord per a comptar amb uns pressupostos expansius amb els quals poder lluitar contra la pandèmia i reactivar l'economia de la ciutat".

Per això, en la mateixa línia que l'alcalde, fa "una crida perquè tots els partits que van donar suport al marc de reconstrucció, a pesar que no estan en el Govern, remen en la mateixa direcció".

En opinió del responsable d'Hisenda, que encara els seus primers pressupostos després de rellevar en el càrrec a Ramón Vilar, "és el moment de pensar més en la ciutat i deixar al marge les sigles polítiques", assevera Sanjuán, defensor que les administracions públiques "no siguen covardes" a l'hora d'impulsar la reconstrucció. "Aquesta crisi no es pot afrontar com la de l'any 2008. Hem de fer-ho d'una forma molt diferent. On abans va haver-hi retallades ara hem d'incloure inversions", va manifestar.

Per a la vicealcaldessa i portaveu del PSPV, Sandra Gómez, la prioritat "han de ser les famílies i persones afectades per aquesta crisi i que els bancs podien esperar". Referent a això, explica que els socialistes van apostar per augmentar l'endeutament per a "compensar la precipitació que nosaltres no compartim d'amortitzar els romanents de 2019 en paga de deute", en referència a la decisió impulsada per Compromís.

"Necessitem afrontar les conseqüències que està generant aquesta crisi i, que segons les xifres actuals encara queda molt camí per recórrer", afirma. En aquesta línia, apunta a les partides dedicades a "cuidar les nostres persones, per a continuar totes eixes prestacions que veníem garantint com el menjar a casa o l'ajuda a domicili, perquè les nostres persones majors no hagen de realitzar viatges innecessaris i puguen estar cuidades i ateses a les seues cases".

Gómez també cita altres àrees prioritàries en el pressupost, com la reactivació econòmica, autònoms, comerços, la restauració, el turisme, l'ocupació i els projectes de conversió en zona de vianants de diferents entorns de la ciutat.