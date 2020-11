Josie ('MasterChef Celebrity'), llora la pérdida de un familiar muy querido: "Empieza un nuevo capítulo de mi vida"

Josie, una de las revelaciones de la presente edición de MasterChef Celebrity, ha sufrido la pérdida de un familiar muy cercano y al que tenía mucho cariño. Ha sido el propio estilista el que ha dado la noticia por las redes sociales, donde también la ha podido despedir.

Se trata de su tía Amelia, fallecida a los 97 años, y a la que el concursante del talent culinario de La 1 estaba muy unido.

"Una enfermera escribió tu nombre en un esparadrapo para señalar esa puerta que pude abrir y despedirme de ti, en un año en que las despedidas son un privilegio", escribe emocionado ante la posibilidad de poderse despedir de su familiar, cosa que muchos no pueden decir debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus.

"Gracias, querida tía Amelia, por crear para mí la burbuja de fantasía que tanto disfruté en mi niñez y que aún me sigue inspirando; por enseñarme a amar la belleza, las grandes historias y la importancia de esa bondad que tú tenías a raudales... ¡Inolvidable tu generosidad, tu humor y tu puesta en escena! Ayer no solo empezó un nuevo año celta, ayer empezó un nuevo capítulo de mi vida, porque no será lo mismo sin ti…", han sido las palabras que el estilista le ha dedicado a su familiar, junto a una fotografía del esparadrapo con su nombre y otra con ella mirando a cámara.

Sin duda una dura pérdida para Josie, que se encuentra inmerso en la participación de MasterChef, donde se ha convertido en uno de los favoritos a la victoria final, y elaborando el vestido que lucirá, un año más, Cristina Pedroche en las Campanadas.