Al menos tres muertos y una quincena de heridos en un atentado terrorista múltiple en el centro de Viena

Al menos tres personas han muerto -dos civiles y uno de los presuntos atacantes- y una quincena han resultado heridas -entre ellas, siete de gravedad- en una serie de ataques con ametralladoras perpetrados este lunes en Viena. Los ataques comenzaron cerca de una sinagoga en el centro de la capital austriaca y fueron ejecutados por al menos dos terroristas, de los que uno fue abatido y otro seguía a la fuga en la madrugada de este martes.

"Me alegra que nuestros policías ya hayan eliminado a uno de los autores. Nunca nos dejaremos intimidar por el terrorismo y lucharemos contra esos ataques con todos los medios", señaló el canciller austríaco, Sebastian Kurz, que calificó los ataques de "repugnantes ataques terroristas".

El atentado, el primero que sufre Viena en 35 años, comenzó con un tiroteo sobre las 20.00 (19.00 GMT) en una céntrica calle donde se ubica la principal sinagoga de Viena, que estaba cerrada en ese momento, y muy cercana a una frecuentada zona de bares.

"No podemos decir aún nada del motivo. No podemos descartar un motivo antisemita, debido al lugar donde comenzó", señaló el jefe del Ejecutivo, sin dar más detalles.

Desde ahí, los agresores se desplazaron por el centro de la ciudad, ametrallando a quienes ocupaban las terrazas de los locales.

Pasada la medianoche las autoridades confirmaron al menos 15 heridos, entre ellos, siete de gravedad, así como dos muertos, entre ellos uno de los atacantes. Según informó The Guardian citando a Reuters, el alcalde de Viena, Michael Ludwig, indicó posteriormente que había una tercera persona fallecida, una mujer que resultó también herida en los ataques, ocurridos en seis puntos diferentes del centro de la capital

Bares y teatros llenos

"Estábamos comiendo y bebiendo, cuando oímos los tiros y al principio pensamos que eran fuegos artificiales, pero luego se oyeron más cerca y entonces la gente reaccionó con pánico", relató a Efe Petra, una brasileña que estaba en un local de la zona cuando comenzó el ataque.

Otro testigo, el rabino Schlomo Hofmeister, señaló en declaraciones a Efe que escuchó "un centenar de disparos" en los primeros instantes del ataque.

"Al menos un atacante disparó contra la gente que estaba sentada delante de los bares y restaurantes. La gente entró en pánico corriendo hacia el interior pero el atacante les siguió y disparó también en el interior", relató.

Cientos de personas se refugiaron en bares y restaurantes, muy concurridos este lunes, porque este martes comienza un nuevo confinamiento para luchar contra la expansión del coronavirus.

En la Ópera de Viena o en salas de conciertos como la Konzerthaus o la Musikverein, muy cercanas al lugar de los hechos, miles de personas que asistían a las últimas funciones antes del cierre de un mes impuesto por la COVID-19, tuvieron que quedarse encerrados durante horas hasta que se les permitió salir escoltados por la Policía.

Varias personas salen de la Ópera Estatal de Viena, vigilada por la Policía tras los ataques terroristas en la capital austriaca. CHRISTIAN BRUNA / EFE

En un intercambio de disparos con la Policía, uno de los agresores cayó abatido, mientras que un agente resultó herido de gravedad.

Las autoridades desplegaron un enorme dispositivo de seguridad para localizar a al menos un terrorista que se dio a la fuga, con docenas de agentes de los cuerpos especiales y especialistas antiterroristas participando en las labores de búsqueda, que incluye también el control de las fronteras de Austria.

El Gobierno insistió durante toda la noche que la situación de peligro no había pasado, y pidió a los ciudadanos que no abandonasen sus domicilios. Las autoridades también indicaron que la asistencia de los niños a clase este martes no será obligatoria.

Durante toda la noche se fueron acumulando los rumores, desde toma de rehenes a terroristas que se habían hecho detonar, que fueron siendo desmentidos por las autoridades.

El último ataque terrorista sufrido por Viena ocurrió en 1985, cuando el grupo palestino Abu Nidal mató a tres personas e hirió a 39 en el aeropuerto de la ciudad.