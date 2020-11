Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!': "Se confirma, soy el puto amo"

Arturo Valls comenzó la semana con la moral por las nubes, como pudieron apreciar los espectadores de ¡Ahora caigo! este lunes. "Vengo muy contento hoy, la vida me sonríe"; admitió el presentador.

"Mis deseos se están haciendo realidad", añadió, mientras puso algunos ejemplos de motivos de la felicidad que le invadían: "Me he levantado con antojo de magdalenas. He ido a la cocina y me he encontrado unas recién hechas en un armario", relató el valenciano.

Y prosiguió contando que "bajé al coche, empecé a escuchar la radio y les dije que me pusieran algo de Elvis. Enseguida, empezó a sonar El rock de la cárcel -su título original fue Jailhouse Rock-".

"Se puso a chispear y desee que dejara de llover porque estrenaba unos zapatos de ante y paró de llover... ¡Qué tengo poderes! A ver, no lo quiero decir muy alto, pero al mago Pop le paso la mano por la cara el truco", afirmó Valls.

Tras hacer desaparecer y aparecer de los espectadores presentes en el plató del concurso las secciones y mostradas, Valls señaló entre risas: "Se confirma, soy el puto amo", provocando los aplausos del público, el equipo y concursantes.