Quim Torra-Wyoming a Dani Mateo: "Eres un 10% catalán y un 90% de neandertal español"

"Bienvenidos a 'Entrevistas por la cara', hoy entrevistaremos a Quim Torra, expresident número 131 de la Generalitat de Cataluña", anunció Dani Mateo este lunes en El intermedio.

Y es que Wyoming se tomó uno de sus elixires especiales que le hacen convertirse en cualquier personalidad, tanto nacional como mundial, para 'transformarse' en Torra y ser entrevistado por su colaborador.

🔴El Gran Wyoming se convierte en Quim Torra para ser entrevistado por @DaniMateoAgain ▶ #elintermedio en DIRECTO: https://t.co/lzJrYdbOnFpic.twitter.com/dnt0mHDJXc — El Intermedio (@El_Intermedio) November 2, 2020

Mateo le indicó que se sentara en la silla para comenzar, algo a lo que se negó Quim Torra-Wyoming: "No recibo órdenes del estado opresor", afirmó. "Me siento, no porque tú me lo ordenes, sino porque a mí me da la gana".

El periodista quiso saber a qué se dedicaba el expresident tras su inhabilitación en septiembre, a lo que el invitado le contestó que "como sabe, soy escritor y editor. Como ahora tengo mucho tiempo libre, estoy aprovechando para hacer mi género favorito, la poesía".

"Baila una sardana: ¿Ya no eres catalán o qué? Demuéstrame que lo eres", le dijo Quim Torra-Wyoming a Mateo, pero el colaborador le respondió que "soy catalán, pero estoy en medio de una entrevista, no voy a bailar".

El invitado destacó que "tienes espíritu rebelde, algo de catalán te queda. Eres un 10% catalán y un 90% de neandertal español", y añadió que "para votar en un referéndum no te da".

Mateo también quiso saber si se arrepentía de sus decisiones, a lo que Quim Torra-Wyoming respondió que "mi desobediencia ha servido para que los catalanes hagan lo que más les gusta, votar".