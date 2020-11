India Martínez, en 'El hormiguero': "Marc Anthony me pidió por 'whatsapp' cantar una canción conmigo"

Si el viernes El hormiguero recibió por primera vez a María Jiménez, este lunes fue India Martínez la que inauguró su casillero de visitas en el programa de Antena 3, "que ya era hora", comentó, y al que acudió a hablar sobre su disco, Palmeras, "que se publicó hace un año", añadió.

Pablo Motos la recibió bailando con ella uno de sus temas para, ya en la mesa, comentar que una de las canciones del álbum: "Me ha llamado mucho la atención que has sacado un tema con Marc Anthony. ¿Qué serie de circunstancias se dieron para conocerle?".

La cantante recordó que estaba grabando en Miami cuando, por medio de Alejandro Sanz, conoció al neoyorquino "y nos puso en contacto porque es nuestro amigo en común". El presentador exclamó: "¡Otra vez Alejandro Sanz! Siempre tiene que estar en todos los fregados".

"Todavía no me creo que tenga una canción con él", reconoció Martínez. "Alejandro empezó a poner canciones mías en el barco y a Marc le encantó porque le gusta el flamenco y ese aire", comentó la invitada.

Aunque en ese encuentro no se fraguó su colaboración, "pero seguimos en contacto y la admiración mutua hizo que la canción saliera", añadió la cantante. Motos señaló que "el videoclip lo habéis grabado en el confinamiento" y su invitada explicó que "me mandó la canción y me hizo una videollamada para escucharla, lo flipé".

"Lloré de alegría porque llevaba muchos años queriendo grabar con él, pero lo veía como algo inalcanzable", afirmó Martínez. "Me dijo que no podía parar de escuchar la canción y que le encantó. La ha respetado muchísimo", reconoció.

La cordobesa retrocedió hasta el momento en el que se fraguó definitivamente su colaboración: "Él me invitó a su gira en España, pero se canceló. Entonces me escribió para decirme que seguía contando conmigo", afirmó.

"Y me preguntó en qué estaba, le conté que estaba a punto de sacar un single. Se lo enseñé y, por sorpresa porque no me atreví a pedirle un dueto, me dijo que quería cantar Convénceme conmigo", recordó.

El presentador señaló que "esto te lo dice cara a cara", entonces Martínez corrigió a Motos: "No, por whatsapp. Me desperté y me encontré ese mensaje", respondió la artista.

El presentador también aprovechó la visita de la cantante para que Martínez cantara a capela el tema La gitana, con Motos a la guitarra, y para que le enseñara capoeira, disciplina que practica la cordobesa.