La oposición critica los discursos "contradictorios" de Revilla y le pide "liderazgo" y "mensajes claros"

Así lo han demandado este lunes en el Pleno del Parlamento estos tres grupos durante su turno de fijación de posiciones en la comparecencia de Revilla, a petición propia, para dar cuenta de la situación de Cantabria respecto al COVID-19 y exponer las últimas medidas que se han adoptado.

Los tres grupos han coincidido en criticar los mensajes, a su juicio, "contradictorios" de Revilla en esta pandemia y han opinado que contribuyen a generar "incertidumbre, desconfianza e intranquilidad" en la población.

"No se puede decir que no se va a decretar el estado de alarma, que no se va a dar el toque de queda, que no va a haber confinamiento y que días u horas después se decrete el estado de alarma, se cierre Cantabria, se instale el toque de queda y quien sabe si en unos días nos tengamos que volver al confinamiente porque, a la dificultad intrínseca de la pandemia, le estamos, si no, añadiendo incertidumbre, confusión y descrédito por parte de las instituciones", le ha afeado el coordinador autonómico de Cs y portavoz del grupo parlamentario naranja, Félix Álvarez, postura en la que han coincidido también la presidenta del PP de Cantabria y diputada, María José Sáenz de Buruaga, y el portavoz del grupo mixto-Vox, Cristóbal Palacio.

Así, Buruaga ha acusado al Gobierno regional de decir "un día una cosa y al siguiente la contraria" o de tener mensajes contradictorios incluso entre los propios integrantes del Gobierno.

"Se lo pido por favor, por el bien de los ciudadanos: Más congruencia en su Gobierno, más coordinación con su socio de Gobierno (PSOE) y muérdase la lengua. Resista las tentaciones de una frase mediática porque eso tiene consecuencias", le ha pedido Buruaga.

Por su parte, Palacio (Vox) ha advertido de que, en un momento en que la población está "atemorizada", "desorientada" y "sujeta a la incertidumbre", "no hay mejor vacuna que la transparencia" sobre las medidas que se van a adoptar. "La población de Cantabria ya no sabe si usted está por una cosa o por la contraria", le ha afeado Palacio a Revilla, al que ha advertido que una "orden más contraorden es igual a desorden".

Por su parte, PP y Cs no solo han criticado a Revilla sino también al vicepresidente regional, el socialista Pablo Zuloaga, al que han reprochado que haya "sacado pecho" de la gestión de la pandemia hecha por el PSOE en España y Cantabria.

Concretamente, Álvarez (Cs) ha criticado que Zuloaga afirmara que "sin el PSOE los efectos de la pandemia hubieran sido mucho peores y más duros". "Nadie en este país se puede sentir satisfecho de nada", ha opinado el portavoz 'naranja', quien ha pedido "seriedad" y "un poco de humildad" al socialista, al que acusado de intentar "sacar rédito de una triste y dramática situación".

RECLAMAN "LIDERAZGO POLÍTICO" A REVILLA

Además de estas críticas, la oposición ha demandado a Revilla "liderazgo" después de que el Gobierno de España haya decretado el estado de alarma pero haya "delegado" las competencias de su gestión en los respectivos presidentes autonómicos.

A juicio de la oposición, con esta forma de actuar, Pedro Sánchez "pone pies en polvorosa" y se "vuelve a quitar de en medio de la gestión de la pandemia parapetándose en las comunidades autónomas y detrás de sus departamentos ministeriales".

Buruaga ha considerado que el nuevo estado de alarma es un "fracaso monumental", del que "muy principalmente" ha culpado al Gobierno central pero, en el caso de Cantabria, también al bipartito de regionalistas y socialistas, porque, en su opinión, debieron estar "mucho más despiertos para neutralizar la ola".

"Si usted y su Gobierno funcionaran con más coherencia y coordinación algunas decisiones se podrían haber adoptado mucho antes", ha afirmado Buruaga, que, como otros portavoces de otros grupos de la oposición, se han referido a la suspensión de la semana de vacaciones escolares que debía de comenzar hoy y que ha generado polémica en la comunidad.

Los grupos de la oposición no han criticado la medida en sí, que consideran que puede ser "razonable" para evitar la propagación del COVID, sino que se haya tomado "en el último momento" (el pasado jueves), ante lo que han pedido "un poco más de anticipación".

Buruaga también ha afeado a Revilla que el PRC haya apoyado en el Congreso la prórroga del estado de alarma durante seis meses que, a juicio de la dirigente popular, es un "atropello" que va a tener un "devastador impacto en la economía" y "no es bueno" tampoco para la democracia pues da "carta blanca" al Gobierno para, en ese tiempo, gobernar "a golpe de decreto, sin contrapeso legislativo ni control judicial". "Sánchez pide y ustedes dan", ha criticado la líder del PP a los regionalistas.

Pese a todas estas críticas, tanto desde el PP como desde Cs ha vuelto a manifestar su colaboración y apoyo a las medidas que tenga que adoptar el Gobierno regional para frenar la expansión de la pandemia, algo Revilla les ha agradecido.

MEDIDAS PARA AFRONTAR LA CRISIS ECONÓMICA

Todos los grupos de la oposición han reclamado al Gobierno regional medidas para combatir no solo la crisis sanitaria sino también la económica generada por el COVID-19.

Vox ha criticado que el Gobierno regional se limite a dar "cheques-parche" y Cs ha pedido un "plan ambicioso de verdad de ayuda a los sectores más afectados".

Por su parte, el PP ha criticado al Gobierno por haberse quedado en las "medidas testimoniales" y "paliativas" aprobadas durante el pasado abril.

En este sentido, Buruaga ha advertido que la actual situación "no se arregla con ayudas de emergencia para los sectores más afectados por cierres y restricciones" -las cuales también apoya el PP- sino con una "estrategia de recuperación que defina prioridades para sostener, reconstruir y transformar la economía de Cantabria".

"No hay visión de futuro. No hay proyecto de región. No hay estrategia de recuperación", ha afirmado Buruaga, que ha advertido que "esto pinta mal" y ha pedido al bipartito que "se ponga las pilas" y "empiece a gobernar".

RESPUESTA DE REVILLA

Ante las críticas de la oposición, Revilla ha respondido que "todos vamos por detrás del virus" porque "no sabemos nada de este bicho, entonces hacemos lo que podemos". Además, ha enumerado países como Francia o Bélgica, "donde está toda la pomada de Europa", que están "peor que España".

No obstante, ha insistido en que "no se salva nadie" del virus y sus consecuencias, por lo que ha advertido que habrá una recesión en España y en toda Europa.

También ha opinado que en Cantabria "no se están haciendo las cosas tan mal" en torno a la pandemia, cuyos datos son "un parte de guerra" y "cada día cambia".

Por ello, ha trasladado a los grupos que están "todos en el mismo barco" y ha agradecido la "colaboración" del PP y Cs, quienes, "aunque criticándole, como es su labor", en las cosas importantes han prestado su apoyo, ha dicho.

En cambio, se ha mostrado "perplejo" con la actuación de Vox. "Hace falta tener temperamento insidioso y malévolo", ha sentenciado.