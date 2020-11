Illa defiende el plan actual para bajar los casos de Covid en España y aleja otro encierro domiciliario

El Gobierno dice no, de momento, a un nuevo confinamiento domiciliario de la población. Así lo anunció este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras recibir la petición formal de Asturias para volver al escenario de la pasada primavera esta misma semana durante al menos 15 días.

Illa frenó la petición del Principado aludiendo a que el abanico de iniciativas que puso el Gobierno a disposición de las autonomías con la declaración del estado de alarma es "suficiente". El ministro defendió que se necesitan entre 10 y 15 días para comprobar el efecto sobre la curva de contagios de estas medidas, esencialmente toque de queda nocturno y cierres perimetrales de comunidades.

El ministro confió en la eficacia del plan del Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos para frenar la transmisión del virus en las próximas semanas y, refiriéndose a las autonomías, pidió que se evitara "una especie de competición para ver quién toma la medida más dura" contra la Covid-19.

A pesar de esta negativa, Illa se reunirá este martes con las autoridades asturianas para abordar la situación de la comunidad, que según los datos más recientes tiene más de medio millar de hospitalizados infectados por coronavirus y este lunes contabilizó 11 nuevas muertes.

De momento, el Ejecutivo de Adrián Barbón (PSOE) ya ha endurecido las restricciones allí donde tiene competencias: desde este miércoles cerrarán la hostelería y los comercios no esenciales y se adelantará el toque queda, que regirá de 22.00 a 6.00 horas.

Asturias fue la primera en solicitar autorización para un encierro domiciliario, pero no es la única que lo valora. "El confinamiento puede llegar en los próximos días", aseguró este lunes en una entrevista el vicepresidente de Andalucía, Juan Marín, que opinó que España "va por el camino" de países como Francia, Portugal o Alemania, que ya han anunciado el confinamiento de toda o parte de su población.

También se contempla en Cataluña. La consejera de Sanidad, Alba Vergés, señaló este lunes que las últimas restricciones dictadas se han traducido en una desaceleración de los contagios en la comunidad. En cualquier caso, incidió en que "no se descarta" ningún escenario para los próximos días y se mostró partidaria de no adelantar acontecimientos. "Hemos de ir paso a paso", zanjó. "Ese confinamiento va a existir (...) aunque se permita el trabajo, la educación y otros aspectos que no tuvimos en marzo, habrá que limitar las actividades no imprescindibles y estar en casa", señaló por su parte Verónica Casado, la consejera de Sanidad de Castilla y León.

País Vasco también se mueve en el mismo planteamiento de tomar medidas más drásticas si no bajan los contagios en los próximos días. Un sentir muy diferente es el que se vive en la Puerta del Sol, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no contempla una situación como la de la pasada primavera. "Me parecería una temeridad realizar el confinamiento domiciliario si la tendencia es a la baja: baja el número de contagiados, hospitalizaciones y ocupación de ucis", opinó el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Este posicionamiento alinea a los gobiernos de España y Madrid, habitualmente distantes en todo lo que respecta a la gestión de la pandemia y los tiempos. Los de Sánchez y Díaz Ayuso no son, desde luego, los únicos gabinetes que no tienen sobre la mesa un encierro en casa: también Galicia y Baleares, entre otros, lo rechazaron este lunes.

El cierre total obligaría a declarar otro estado de alarma

El confinamiento domiciliario no está contemplado en el actual real decreto de estado de alarma. Por tanto, si el Gobierno decidiera activar esta restricción, tendría que aprobar un nuevo decreto. Si se quisiera prolongar la medida más de 15 días, este extremo implicaría necesariamente un nuevo debate en el Congreso de los Diputados y articular una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante.