Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 505 casos i 18 morts en 48 hores

Amb aquestes dades, la xifra total de positius se situa en 63.578 persones. Per províncies, la distribució de nous afectats és d'onze a Castelló (6.972 en total); 147 a Alacant (22.166 en total) i 347 en la província de València (34.438 en total). Així mateix, s'han reassignat 28 casos, per la qual cosa el nombre total de pacients sense assignar és de dos.

Per la seua banda, des de l'última actualització s'han registrat 2.019 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 60.025: 6.768 a Castelló, 20.315 a Alacant i 32.899 a València. A més, el total d'altes sense assignació ascendeix a 43. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 11.791 casos, la qual cosa suposa un 16,01% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.311 persones ingressades: 117 en la província de Castelló, amb 21 pacients en UCI; 459 en la província d'Alacant, 76 d'ells en la UCI i 735 en la província de València, 97 d'ells en UCI.

Pel que fa a les defuncions des de l'última actualització són 18 més. D'aquesta forma, el total de defuncions és de 1.842 persones: 267 en la província de Castelló, 629 en la d'Alacant i 946 en la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.421.480, de les quals 1.264.490 han sigut a través de PCR i 156.990 mitjançant test ràpid.