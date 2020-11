Cvirus.- CSIF demana als ajuntaments que adopten mesures urgents contra la COVID-19 i que impulsen el 'teletreball'

La central sindical vol que els consistoris informen de les mesures adoptades contra la pandèmia, que duguen a terme actuacions de prevenció on no les hagen adoptat i que estenguen el 'teletreball' en aquells ajuntaments en els quals encara no existeix una regulació.

En l'escrit que estan presentant els delegats de CSIF en els diferents ajuntaments, assenyala que l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix que "les Administracions Públiques serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la Constitució, a la Llei i al Dret".

En aquest sentit, el sindicat recorda que les citades administracions públiques "hauran de respectar en la seua actuació i relacions el servici efectiu als ciutadans".

"Han de, per tant, adoptar-se mesures en les quals es conjugue la salut dels treballadors i treballadores municipals amb la prestació del servici a la ciutadania, evitant que un possible col·lapse o tancament d'algun o alguns dels servicis afecte, precisament, la prestació d'eixe servici", subratlla l'escrit.

Davant la "gravetat" de la crisi generada per la Covid-19, i atés que alguns ajuntaments sí que han adoptat mesures però uns altres no, la central sindical està presentant aquest escrit en els diferents consistoris perquè siguen convocats els comités de seguretat i salut laboral allí on no ho hagen fet i analitzen les mesures de prevenció dutes a terme.

El sindicat demanarà, en eixes reunions dels comités, l'extensió del 'teletreball' per a garantir la prestació dels diferents servicis i disminuir el risc de contagi.