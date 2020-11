L'Ajuntament de València presenta a Sanitat el seu pla per a poder celebrar Cavalcada de Reis

L'Ajuntament de València ha presentat aquest dilluns a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el seu pla per a poder celebrar Cavalcada de Reis a la ciutat el pròxim Nadal. L'edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha reiterat que si el pla A no s'accepta es presentarà un B, un C o un D adaptats a les circumstàncies que exigisca l'evolució de la Covid-19.

El responsable municipal ha advertit, en aquest sentit, de la "situació canviant" de per la pandèmia i ha apuntat la possibilitat que els actes que es programen finalment s'hagen d'anul·lar per aquesta circumstància sanitària. "El 4 de gener es pot anul·lar perfectament la Cavalcada de Reis perquè ha passat alguna cosa. Això és canviant. Els tècnics van analitzant i la conselleria va treballant", ha plantejat sobre aquest tema.

Carlos Galiana s'ha pronunciat d'aquesta manera després de reunir-se amb la secretària autonòmica de Salut Pública i Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, per a parlar d'aquest pla i per a abordar altres qüestions relacionades amb festivitats de la capital valenciana com les Falles. El regidor ha agraït a Navarro "la reunió i l'atenció prestada al nostre pla".

Respecte a aquest document, el responsable municipal ha dit que no vol "llançar les campanes al vol" i "començar a presentar plans" en favor de la Cavalcada de Reis sinó esperar a què diu Sanitat sobre la seua proposta inicial. No obstant això, ha comentat que "la línia de treball de l'Ajuntament sempre ha sigut" la de poder "presentar el pla A, el B i si no, el C i si no, el D".

"Hem presentat un pla. Creiem que és possible", ha asseverat Galiana sobre el plantejament de cavalcada fet aquesta jornada a la conselleria. Malgrat això, ha insistit que "tot" ho han de "mirar i valorar els tècnics" d'aquest departament autonòmic per a "donar el OK". L'edil ha dit que si finalment la seua idea rep el vistiplau s'informarà d'ella "perquè tota la ciutadania sàpiga com es desenvoluparà la cavalcada".

"Hem explicat el plantejament que tenim. Evidentment, hui dia, no sabem què passarà dins de dos mesos, si baixarà la incidència" de la Covid-19 o no, ha exposat Carlos Galiana, que ha assegurat que "estem en un moment bastant fort, tant de la ciutat com de la Comunitat" quant a la pandèmia. Per això, ha demanat "veure com evoluciona" la situació sanitària.

El titular de Cultura Festiva ha comentat que a causa d'aquesta crisi, el consistori "ha anul·lat moltes coses ja" previstes inicialment per a Nadal i ha citat entre elles la fira infantil i juvenil Expojove, els tradicionals mercats ambulants nadalencs o la festa de la Nit de Cap d'Any en la Plaça de l'Ajuntament. "Estem sent bastant restrictius amb les activitats que es poden fer", ha ressaltat.

Preguntat pels actes que hi haurà en la plaça de l'Ajuntament per Nadal, l'edil ha recordat que els comerciants del centre històric han decidit no muntar la pista de gel degut a la pandèmia però sí el carrusel i ha agregat que per part del consistori es mantindrà el muntatge de l'arbre de Nadal i les llums. Sobre l'encesa d'aquestes, ha precisat que es veurà el dia que es duga a terme "quanta gent pot acudir" i ha apuntat que si se sospita que "pot ser un focus" d’atracció de gent, es podria optar per no fer-ho.

Rebuts per l’alcalde

Quant a la Cavalcada de Reis, Carlos Galiana ha afegit que els Reis Mags vindran a València encara que ha matisat que com "no ho sabem" i ha avançat que l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, "els rebrà perquè han d'anar a totes les cases". Ha manifestat que "potser" els xiquets "no poden acostar-se a ells" i ha destacat que la nit de Reis suposa "anar-se’n prompte a dormir" i deixar "que els Reis puguen deixar els seus regals i fer el seu treball".

D'altra banda, preguntat per si en cas que hi haguera cavalcada es podran tirar caramels, el responsable municipal ha asseverat que es complirà "la normativa que es tinga en eixe moment". Sobre si es preveu que hi haja públic si aquest acte es duu a terme, ha plantejat que "si es tracta d'una cavalcada, la qual cosa està clara és que -els Reis- vindran en carrossa".

"Si fóra tot virtual i tot per internet no em reuniria amb la secretaria autonòmica", ha precisat, al mateix temps que ha repetit que s'ha presentat un pla a Sanitat i que aquesta conselleria "ha d'estudiar-ho".

Respecte a altres festes, com la benedicció d'animals amb motiu de sant Antoni Abat, Galiana ha exposat que això "és després" de Nadal i que es tracta d'un assumpte que no s'ha abordat aquest dilluns.

Mesures en el mercadet

El regidor ha parlat també de les mesures de seguretat en el mercadet davant la Covid-19 i ha destacat que l'aforament està "controlat" -amb el 50% de venedors un cap de setmana i el 50% restant altre- i vigilat amb "seguretat privada" i "policia".

No obstant això, ha comentat que s'han "desbordat algunes línies per on camina la gent" i ha assegurat que es prendran les iniciatives necessàries per a evitar que torne a passar seguint les normes dels tècnics.

Així mateix, ha apuntat que als venedors se'ls ha indicat que han de tindre gel hidroalcohòlic. Galiana ha recordat que aquest és un mercat "a l'aire lliure" i de "venda no sedentària", que "no estan prohibits". Isaura Navarro ha reiterat que es tracta d'una activitat "a l'aire lliure" i ha assenyalat que "la gent no toca els productes", per la qual cosa considera que són “segurs”.