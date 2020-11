Coronavirus.- Confirmen un brot de coronavirus en la residència d'estudiants situada en el campus de la UJI

Després de detectar-se el brot, del qual va ser informada la UJI la passada setmana, s'ha realitzat proves a tots els alumnes que han estat en contacte amb els qui han resultat positius, així com als seus contactes més estrets, els quals estan confinats fins que es coneguen els resultats.

Segons han assenyalat fonts de la UJI a Europa Press, estan a l'espera que la Conselleria de Sanitat confirme el nombre total de positius en aquesta residència d'estudiants que, encara que se situa en el campus universitari, és gestionada per una empresa privada.

Es tracta del segon brot de coronavirus en una residència d'estudiants de la Comunitat Valenciana en les últimes hores, després del donat a conéixer dissabte passat per la Conselleria en la d'Ausias March de València, que està confinada després de realitzar-se un garbellat a tots els usuaris, 72 d'ells positius.

La Universitat Catòlica de València (UCV) ha iniciat el rastreig dels 46 alumnes residents en aquest col·legi major i el servici de prevenció de la universitat està posant-se en contacte amb aquests alumnes per a detectar possibles casos. La institució realitzarà proves PCR a tots els universitaris abans de permetre la seua tornada a les classes presencials després del confinament.

Des de la Universitat de València (UV) i la Universitat Politècnica de València (UPV) han confirmat que han detectat "alguns" casos positius de coronavirus en alumnes residents en el col·legi major Ausias March. La UV ha detectat almenys 15 positius entre els seus estudiants, segons han confirmat a Europa Press fonts de la institució, que subratllen que la incidència "no depassa els protocols estipulats" per a adoptar mesures.

Des de la Universitat de València han indicat que a dia de hui no es plantegen la suspensió de classes presencials en els grups en els quals s'ha notificat algun positiu de Covid resident en el col·legi major ja que, per a açò, haurien de superar-se els tres casos en un mateix grup, un fet que no ha ocorregut.

Per la seua banda, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha detectat "alguns" casos positius "escampats" i "repartits" en diferents titulacions, per la qual cosa, igual que la UV, descarta adoptar noves mesures.

D'aquesta forma, són tres els brots de Covid-19 en residències d'estudiants a la Comunitat Valenciana: el del col·legi major Galileu Galilei, en el Campus de Vera de la UPV, que amb 131 positius va obligar en el seu moment a suspendre les classes presencials en el Campus; el d'Ausias March i el de la UJI, pendent de concretar el nombre d'afectats.