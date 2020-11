Miguel, un Bosé en tierra de nadie

Miguel Bosé nunca se sintió cómodo dentro de los mimbres de la fama. Desde pequeño le pesaron los apellidos materno y paterno. Esta alergia a la exposición ha quedado patente en diferentes ocasiones como cuando brota al ver que la prensa sigue sus pasos o le hablan de su pasado familiar. Porque aunque nos ha contado lo contrario, la relación con algunos de sus más allegados siempre ha sido complicada.

Con su padre, Luis Miguel Dominguín, nunca se entendió. Demasiado sensible para un mundo como el del toro, reservado solo para los más hombres, decían entonces. Con su madre, Lucía Bosé, la entente tampoco nunca fue fluida. Ni siquiera en sus últimos años. Tal vez la frialdad, la ausencia de afecto o la rudeza en la educación despertaron recelos en un Miguel que, en la cresta de la ola, llegó a preguntar a su madre si le quería.

Tanto desapego ha forjado una personalidad controvertida, huraña y con tendencia a la soledad que explicaría sus paseos por el alambre del escándalo. El último de ellos, autoproclamarse negacionista y sacar a la gente a la calle para una manifestación totalmente fuera de la ley. El hecho le pasó factura y muchos le recriminaron su actitud. Famosos y anónimos se lanzaron en tromba contra él por lo que consideraron una barbaridad que provocó un debate acalorado en los medios de comunicación con los que la ruptura es total.

La divulgación de información falsa sobre su estado de salud provocó que la relación con la prensa se resquebrajara. Nunca perdonó que algunos medios alentaran bulos acerca de su supuesta lucha contra el SIDA ni mucho menos que anunciaran en 1992 que permanecía ingresado y aislado en el hospital Ramón y Cajal de Madrid debatiéndose entre la vida y la muerte.

Ni siquiera sus desmentidos en televisión sirvieron para frenar una maquinaria que más bien buscaba desterrarle por su orientación sexual. Aunque por aquel entonces Miguel todavía jugaba a la ambigüedad, sus encuentros furtivos con hombres de cierto relumbrón eran la comidilla de una sociedad sedienta de algarabía. Celoso de su intimidad, rara vez ha hecho alusión a los asuntos del corazón. Siguen siendo tabú sus conquistas sentimentales entre las que no solo se encuentran personalidades de la farándula, sino también gentes del arte, la política y la empresa.

Romances tan reales como furtivos que se solaparon con los que fueron ficción o pacto en los tiempos en los que ser homosexual podía costarle la carrera. Ni Ana Obregón fue novia carnal ni Rebecca de Alba amor imposible. Sí lo fue el bailarín Nacho Duato con el que compartió adolescencia y que ha terminado siendo guardia pretoriana, guía y hermano. También con Ricky Martin vivió la vida loca en un seminoviazgo que bien podría haber sido letra de uno de los temas del puertorriqueño.

Tan discreto ha sido siempre Miguel con sus asuntos amatorios que no fue hasta que saltó por los aires lo suyo con Nacho Palau cuando conocimos que llevaba veinte años de relación. Ni siquiera sus más íntimos, aquellos que le conocen en profundidad, entendían que mantuviera al escultor en un plano tan secundiario que pasaba por ser uno de sus empleados.

Padre de dos niños llegados al mundo por gestación subrogada, la justicia le acaba de dar la razón en la batalla legal que mantenía con su ex. Miguel y Nacho podrán ver a sus respectivos hijos, pero, al menos legalmente, no podrán ser hermanos. Una decisión que, sin duda, marcará el resto de su vida. Como también han marcado la nuestra todos sus éxitos como cantante. Porque en esta faceta no hay dudas al respecto. Tanto, que ni siquiera hace falta escribir más palabras.