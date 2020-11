El Ayuntamiento recibe el proyecto para trasladar el 'Pingurucho', que aparca tras la reordenación de las obras

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el proyecto para cambiar de sitio la columna, que ha sido redactado en dos meses, tendrá que ser aprobado en junta de gobierno antes de licitar las obras que lleven hasta el Parque Nicolás Salmerón el monumento para así tener una plaza diáfana conforme a los planes municipales.

El equipo de gobierno ha decidido postergar el traslado de 'El Pingurucho' a pesar de que la suspensión cautelar dictada por el Alto Tribunal andaluz no se pronuncia sobre el desplazamiento de la columna. La concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, ya advirtió que el equipo de gobierno había decidido no tocar el interior de la Plaza Vieja hasta contar con una decisión judicial definitiva, por lo que se apostó por cambiar el orden de las obras y empezar trabajos de puesta en valor en las calles y plazas que rodean el Ayuntamiento.

En este sentido, y de forma paralela, desde el PSOE se amplió el recurso que impulsaron ante el TSJA para pedir que también se anule el acuerdo de junta de gobierno que en agosto aprobó la urbanización de la plaza y daba lugar a un nuevo diseño diáfano, sin el monumento ni el anillo interior de ficus.

El acuerdo de la junta de gobierno local se adoptó después de que la Comisión Provincial de Patrimonio diera el visto bueno al desmontaje y montaje de la columna, que salía de un entorno de Bien de Interés Cultural (BIC) afectado por el Convento de Santa Clara para ingresar en otro, ya que el Parque Nicolás Salmerón fue declarado Jardín Histórico en 2018. De hecho, el acuerdo consideraba que incluir el monumento a Los Coloraos en la entrada del parque supondría "incrementar el valor" de dicho espacio.

El pronunciamiento de la Comisión contó con dos votos desfavorables: el del representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José Nicolás Ayala, y el del representante de las entidades en defensa de patrimonio histórico y decano del Colegio de Arquitectos, José Elogio Díaz, cuyo organismo además alegó contra el concurso para trasladar la columna porque solo se daban "cinco días naturales, con un fin de semana de por medio, para la presentación de las ofertas" dentro de un procedimiento menor derivado "de una estimación del presupuesto de ejecución material muy inferior al coste real de la operación"; aunque dichas alegaciones fueron desestimadas.

UN "VALOR PATRIMONIAL" FUERA DEL CASCO HISTÓRICO

El voto particular del representante de las entidades patrimoniales apunta que el razonamiento expresado por la comisión de patrimonio otorga un valor patrimonial "intrínseco" a la columna, que no tiene ningún tipo de declaración. "Si se entiende que la columna en sí incrementa el valor del BIC -el Parque Nicolás Salmerón-, es indudable que a ésta se le está otorgando un valor patrimonial intrínseco, aunque no esté reconocido su valor histórico, y si estamos quitando un valor del entorno de un BIC -la Plaza Vieja-, no hay duda que lo estamos devaluando, cuestión que no es ni analizada ni informada", expuso en su voto, consultado por Europa Press.

Así, el experto considera que el traslado de 'El Pingurucho' de su ubicación actual "afecta negativamente a la Plaza Vieja y al valor patrimonial del Casco Histórico" ya que "se le está privando de un elemento significativo desde el punto de vista cultural y social".

Respecto la nueva ubicación propuesta en la cabecera del BIC del Parque Nicolás Salmerón, independientemente de que "pueda ser una de las ubicaciones más razonables" para este hito urbano en la ciudad, considera el representante de las entidades patrimonialistas que "no es mejor para la columna conmemorativa que su ubicación actual".

Así, apunta que es "un grave error que se disponga tan al borde del acerado y de la vía rodada" ya que "no se han tenido en cuenta aspectos importantes como el dinamismo de ese borde, el tráfico rodado, su contaminación acústica y ambiental, la luz durante la celebración del acto de conmemoración, el mayor deterioro por su cercanía al mar o su diálogo con el Gran Hotel".

En este sentido, lamentaba el especialista que se haya tratado la nueva ubicación "como un hecho cierto, sin alternativas". "Hubiese sido paradójico que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico hubiese rechazado la propuesta de nuevo emplazamiento una vez contratado el arquitecto por el Ayuntamiento para realizar un traslado a una ubicación fijada previamente en la documentación del concurso", expone en dicho voto particular.