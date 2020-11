El comité clínico abordará un confinamiento cuando lo crea necesario, pero "hasta ahora no se ha planteado"

Así lo ha manifestado a Europa Press el doctor Sergio Vázquez, del Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte y miembro del comité clínico, quien ha comentado que en la reunión prevista para la tarde de este martes abordarán la evolución epidemiológica pero, preguntado si como comunidades como Asturias Galicia pedirá un confinamiento domiciliario, ha puntualizado que "no se ha planteado por ahora".

Al respecto, se ha mostrado más partidario de abordar medidas por zonas más afectadas porque "es lo más lógico" y ha recordado que en Galicia hay áreas diferenciadas, en relación al rural y al ámbito urbano. Actualmente las siete principales ciudades de Galicia mantienen, junto con otros municipios del entorno, desde el viernes un cierre perimetral.

Para el doctor Sergio Vázquez en el momento que se considere que la evolución epidemiológica requiere un confinamiento lo abordarán "sin duda", pero ha reiterado que "ahora no está planteado".

Al respecto de confinamientos, ha aclarado que debido a la situación de Galicia "lo más lógico" son las medidas por zonas "más afectadas", diferenciando el ámbito urbano y el rural.

COLEGIOS

Preguntado sobre qué modelo de confinamiento sería más adecuado para Galicia -domiciliario o el aplicado en Francia o Reino Unido con colegios abiertos y posibilidad de acudir a trabajar- el doctor Vázquez ha puntualizado que debería ser "más laxo que en primavera" por el daño que ocasionaría a la economía y a la educación.

Por ello, Sergio Vázquez considera que lo "ideal" es poder "mantener los colegios abiertos" y "permitir ciertas salidas" para hacer deporte y pasear "una vez al día", por ejemplo. "Tendría que ser un confinamiento más laxo que en su día en España", ha afirmado, para insistir en que "la educación no se debe parar".

En esta línea se ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, el catedrático de Medicina y médico jubilado Juan Gestal, quien ha admitido que en Galicia "la situación es buena de momento", pero se trata de una enfermedad "que tiene crecimiento exponencial y esto puede empezar a desmadrarse". "Creo que no tardarán en aplicarla", ha señalado en relación a la medida de confinamiento.

Preguntado sobre la situación de Galicia y la petición de alguna comunidad de confinamiento domiciliario y las decisiones de países como Francia y Reino Unido, el doctor Gestal ha señalado que "no tardarán en tomar algún" tipo de medida en esa línea. "Las que se han tomado no están dando los efectos deseados", ha apostillado.

"COSAS BIEN"

"Si hubiéramos hecho todos, desde los que gobiernan a los ciudadanos, las cosas bien, no sería necesario", ha manifestado en relación a un confinamiento domiciliario. Tras insistir en que se salió "cuando había transmisión" del confinamiento ante la llegada del verano, ha lamentado que el "tema del rastreo no se organizó bien".

Para Gestal si se "analiza la curva" en cuanto a incidencia y número de casos, desde mediados de septiembre en Galicia se ve que "estaba en meseta y apuntaba al descenso", pero "de repente tira para arriba, como si a la segunda ola se le sumara otra ascendente distinta", ha matizado.

Sobre el decreto de estado de alarma aprobado por el Gobierno central, Gestal cree "una barbaridad" que se establezca para seis meses. "Hay que ir a los poquitos, un mes, y, si hace falta sumas otro mes o lo que haga falta", ha considerado.

Si bien ha asegurado que en Galicia "a lo mejor se puede aguantar algo" hasta llegar a un confinamiento domiciliario, ha estimado que "van a tener que acabar confinando". Preguntado sobre qué tipo, ha explicado que "el de primavera funcionó bien" y "el otro" -el adoptado por Francia- "no se sabe", pero ha admitido que "para salvar la economía puede servir".

Sobre mantener abierta la enseñanza, ha considerado el doctor Gestal que en primaria e infantil "si eso", pero "después ya no". "La universitaria no y la secundaria podía ser o no", ha apostillado.

Tras elogiar el trabajo realizado por las autoridades sanitarias en Wuhan (China) porque "tomaron las medidas que en cada momento había que tomar y salieron con cero casos (del confinamiento)", Juan Gestal ha apostado por "poner en orden el tema del rastreo". "Hay que organizarlo bien", ha demandado porque "va a impedir tener que ir pronto a un confinamiento".