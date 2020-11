Cantabria suma 300 millones en infraestructuras, transportes y comunicaciones a los fondos europeos del Covid

Para el fomento y desarrollo del transporte sostenible se han previsto actuaciones por cerca de 65 millones, en tanto que en el resto de ámbitos hasta completar ese montante estarían vinculadas a la eficiencia energética y rehabilitación de edificios públicos.

En este último apartado destaca un proyecto en el que trabajan al "unísono" las consejerías de Economía y Políticas Sociales junto con la Fundación Comillas, para habilitar en este lugar ligado a la Universidad Pontificia un 'cohousing'.

Es decir, se prevé un espacio en el que personas, especialmente mayores, puedan compartir vivienda y los servicios que necesiten, y que se prestarían en las propias instalaciones mediante un método basado en la colaboración, en base a un modelo que existe ya en algunos países europeos y comunidades españolas, como Andalucía.

La idea es que los residentes puedan interactuar, compartir y ayudarse unos a otros con servicios de carácter comunitario en este lugar, que es "idóneo" porque permitiría rehabilitar un edificio público de "incalculable valor" para un uso "muy ligado" a las demandas que plantea Europa.

Así lo ha explicado este lunes el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, en declaraciones a los periodistas al término de la reunión telemática de la Comisión Sectorial sobre Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones, en la que se ha informado a los representantes de estas actividades de los proyectos en la materia que Cantabria ha presentado a los fondos comunitarios de reconstrucción.

En el encuentro, el titular del departamento también ha expuesto cómo "incardinar" en los presupuestos regionales del próximo año las actuaciones previstas, que se orientan igualmente a ámbitos susceptibles en España de generar puestos de trabajo, por lo que en la reunión se han abordado también las necesidades de formación en determinados sectores para disponer de mano de obra cualificada.

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Uno de los ejes de la Unión Europea es la defensa del cambio climático, y en este apartado Cantabria ha diseñado proyectos vinculados a las aguas en ríos y mares, también en el ámbito del saneamiento y abastecimiento, mejorando la gestión hídrica intentando reducir las pérdidas que se producen con carácter general en toda la red.

La idea es, en palabras de Gochicoa, que "no dependamos tanto de si el Ebro nos da o no nos da, o si Aragón facilita o no facilita", ha comentado en referencia a trasvases del Ebro, existentes y solicitados, para el abastecimiento de agua en la región, especialmente de Santander y los municipios del arco de la Bahía.

"Con independencia de que eso está resuelto, o pueda estar resuelto en las próximas semanas, intentar poner de nuestra parte en el ámbito de intentar reducir las pérdidas que tenemos en la red hídrica nuestra de abastecimiento", ha apostado el consejero, para indicar en este sentido que algunas tuberías tienen una antigüedad de entre 30 y 40 años, y están hechas de fibrocemento, que no es el material "más adecuado" para los abastecimientos de agua.

Así, lo que se pretende es modernizar la instalación y mejorar e sistema de abastecimiento y la capacidad de obtención de agua. "Aquí llueve" y "tenemos que intentar mejorar la captación de ese agua y aprovechar el máximo posible antes de tener que recurrir a un bitrasvase con devolución", ha insistido Gochicoa, que tras recordar que también se está trabajando ha expresado su confianza en que "en los próximos días o semanas sea una realidad en Cantabria".

En paralelo, el titular de Obras Públicas apuesta por mejorar igualmente la red y sistema de saneamiento, especialmente en pequeños municipios, mediante la concesión de subvenciones a los ayuntamientos.

TRANSPORTE SOSTENIBLE

Y también se persigue la mejora del transporte sostenible mejorando la infraestructuras municipales, con aparcamientos disuasorios algunos en altura, como los planteados en Santander, Torrelavega o Santoña, conectados con transporte urbano, carriles bici y, también, paneles fotovoltaicos y puntos de recarga eléctrica para la incorporación de este vehículo en la región.

En el campo de los transportes, Gochicoa ha destacado un proyecto "atractivo" ligado al Besaya para unir Barreda y Suances con una embarcación eléctrica o fotovoltaica, como se hace en la Bahía de Santander con Pedreña y Somo, actuación que no requiere "gran inversión" y que se podría llevar a cabo mediante colaboración público-privada.

Finalmente, el consejero ha aclarado que obras en carreras no es un ámbito al que vayan destinado los fondos europeos, aunque ha matizado al respecto que el plan de Cantabria en la materia y las actuaciones previstas se mantienen, con partidas en los presupuestos que "son bastante continuistas", ha concluido.