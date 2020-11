Puig afirma que pot haver-hi "variacions" en pressupostos després de la negociació en Corts i espera "el major suport"

Així ho ha indicat Puig en atenció als mitjans a l'Alcúdia, en ser preguntat sobre si els comptes no inclouen noves fórmules impositives com les quals va proposar Compromís per a facilitar un acord amb el grup parlamentari de Toni Cantó.

El president ha indicat que el projecte de llei de mesures fiscals -coneguda com a llei d'acompanyament- es va ratificar divendres en el plenari del Consell i "es portarà a discussió en el parlament, on es poden produir les variacions oportunes en funció dels acords que es puguen establir.

"A mi m'agradaria que quants més suports tinguen, millor, i més en aquests moments", ha indicat, i ha defès que els comptes són "reactius" davant la crisi sanitària i la crisi social i econòmica. "Són uns pressupostos que van a servir fonamentalment per a produir la recuperació" i ha defès que "ajuden la modernització de la Comunitat Valenciana".