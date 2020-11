Coronavirus.- Puig sobre l'evolució de la pandèmia: "No estem en un moment d'estrés, però hem de preparar-nos"

Així ho ha indicat Puig en atenció als mitjans a l'Alcúdia preguntat sobre la situació de la pandèmia a la Comunitat Valenciana, on ha indicat que el Consell està "valorant les mesures que es van prendre la setmana passada" i ha advertit que "en funció de l'esdevindre i de com avancen els diferents paràmetres" es prendran noves mesures.

El cap del Consell ha destacat que ha mantingut una reunió amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, aquest dilluns, i ha destacat que continuaran "treballant" al llarg de la setmana. Així mateix, ha remarcat que els servicis de salut pública estan "treballant intensament" per a "atallar tots els focus el més ràpidament possible".

En aquesta línia, ha destacat que "s'està millorant la capacitat de resposta, tenint en compte les limitacions que existeixen i que estan relacionats amb la pròpia manera de funcionar d'aquest virus, que en alguns àmbits és desconeguda".

Per a Puig, "cadascú és corresponsable" i ha destacat que "la immensa majoria de les persones està fent un esforç extraordinari" seguint les directrius sanitàries. Ha insistit que s'està en un "moment d'alça" del virus, per la qual cosa "tot esforç per a complir les normes és fonamental".