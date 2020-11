El PP titla els PGE d'"antisocials" i creu que són una "burla" per a la Comunitat Valenciana

Així ho han manifestat el president del PP de la província de València, Vicente Mompó, i la diputada per València en el Congrés Belén Hoyo, els quals han oferit una roda de premsa de valoració dels comptes juntament amb els diputats Luis Santamaría i Óscar Gamazo i el senador Fernando de Rosa.

Mompó ha asseverat que aquests comptes "no suposen cap alleujament per a la greu situació econòmica" i que tampoc "milloren les manques en atenció sanitària". Així mateix, ha criticat que "no es tinga en compte els principals cavalls de batalla" dels valencians com és l'infrafinançament.

Segons el dirigent 'popular', els valencians van a rebre el 9,6% de les inversions del PGE, quan la Comunitat Valenciana representa el 10,6% de la població, un punt més. Així, ha considerat que l'autonomia va a quedar "en el furgó de cua", en el número 12 de 17. "Açò revela que al Govern de Sánchez no li preocupa per a res la nostra província", ha manifestat.