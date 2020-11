PSOE i Unides Podem defenen que els PGE "cuiden la Comunitat Valenciana" i milloraran en els pròxims anys

En roda de premsa en el Teatre Olympia, Vicent Sarrià (PSPV) i Rosa Medel (UP), juntament amb companys en el Senat i Les Corts, han desgranat el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del govern de coalició, presentat la setmana passada per a la seua tramitació parlamentària.

Per als socialistes són uns comptes inèdits que haurien d'aconseguir el suport de tots per a "una potent recuperació" tant el 2021 com a llarg termini; els PGE "més ambiciosos i clarament anticíclics" per a un creixement transformador i sostenible.

"Reflecteixen el compromís del govern de Pedro Sánchez amb la Comunitat Valenciana, com els nonats del 2019", ha asseverat el diputat del PSPV, amb una inversió de 1.165 milions, el 9,6% del total. Açò suposa que els PGE "s'aproximen decisivament" al criteri de població que estableix l'Estatut.

El PSOE celebra que la Comunitat Valenciana és l'autonomia que més creix juntament amb Canàries en el repartiment del fons de cooperació territorial, a més de les pujades "espectaculars" en turisme, indústria, infraestructures o el parc de vivenda. I justifica decisions "polèmiques" com l'assumpció del deute de la Marina de València o les exempcions fiscals per a la València Capital Mundial del Disseny 2022.

Açò sí, els socialistes reconeixen que els PGE "sempre són millorables" i podran reforçar-se amb les esmenes en el Congrés. També destaquen el gest de presentar els comptes en un teatre com l'Olympia davant la situació que afronta la cultura.

ALLEUJAR EL DOLOR SOCIAL I ESMORTEIR LA CRISI

En la mateixa línia, per a les diputades valencianes d'UP són uns PGE històrics perquè "suposen la fi de les polítiques neoliberals a Espanya i cuiden la Comunitat Valenciana", amb un 57% més d'inversió que els últims PGE prorrogats fins a fregar el 10% del total.

Els 'morats' destaquen dos objectius en aquests comptes: "alleujar el dolor social" mentre s'esmorteeix la caiguda de l'economia i transformar el model productiu que ens fa vulnerables", amb la intenció de donar un gir a "les polítiques de retallades que van empobrir a les classes mitjanes".

"Aquests pressupostos enterren la misèria del PP. No ens anem a quedar ací, anem a lluitar per eixe estat just", ha asseverat la representant d'UP, amb mesures com el nou ingrés mínim vital (IMV), el compromís de començar als preus del lloguer en quatre mesos o l'inici de la "senda" cap a la justícia fiscal.

Però, sobretot, Unides Podem veu prioritari el reforç del Ministeri de Sanitat per a combatre la pandèmia, atenent les necessitats de les autonomies juntament amb inversions paral·leles en investigació i ciència.