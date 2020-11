Coronavirus.- L'oci nocturn demana al Consell obrir de dia amb servicis hostelers, terrasses i activitats culturals

La Coordinadora d'Hoteleria dels Barris de València ha considerat "imprescindible i urgent trobar una solució que permeta salvar el 82,3 per cent de les pimes d'oci" d'aquesta ciutat, com ha exposat en un comunicat. Així, ha destacat que aquestes empreses estan "condemnades al tancament definitiu abans de cap d'any si el Govern valencià no busca una solució que permeta recuperar l'activitat dels locals d'oci nocturn".

L'entitat ha assenyalat que algunes de les propostes passen per possibilitar que "els locals d'oci puguen desenvolupar i oferir continguts culturals amb servici de bar atès en taules" i "utilitzar les terrasses, que molts d'aquests establiments tenen autoritzades". Referent a açò, ha ressaltat que sobre elles "també s'apliquen criteris restrictius en prohibir que es puga fer ús" i ha apuntat que "han estat sotmeses a dispars criteris d'obertura en diferents ciutats de la Comunitat Valenciana".

La coordinadora ha manifestat que "la possibilitat d'engegar alternatives per a pubs i discoteques durant el dia suposarà una espenta econòmica per a les pimes del sector, que a penes han obert els seus negocis durant els últims huit mesos".

En aquesta línia, ha subratllat que "els locals d'oci de València estimen una caiguda del 87,5 per cent del seu volum de facturació des de març a desembre respecte al 2019, segons l'últim baròmetre realitzat per la coordinadora".

SENSE PERDRE DRETS

Així mateix, i "davant la preocupació de com encaixar el restabliment de la seua activitat", els locals d'oci de València exigeixen que "el decret o document normatiu que done llum verda a aquesta reconversió de servicis arreplegue amb claredat que els establiments no perdran cap dels seus drets com a locals d'oci, tant a nivell d'activitats desenvolupades com d'horaris" perquè "es tracta d'una mesura excepcional".

Igualment, la Coordinadora d'Hoteleria dels Barris de València ha considerat que "ha de garantir-se que els ERTO -expedients de regulació temporal d'ocupació- per força major se seguisquen mantenint en aquestes empreses" i ha afirmat que aquesta és "una altra de les principals preocupacions que existeix entre els locals que sí volen o necessiten acollir-se a aquestes ajudes" amb la finalitat de "recuperar la seua activitat i reduir pèrdues".