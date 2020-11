Arrancan los 'Cursos de inmersión en lengua inglesa' de la UIMP, con casi 3.500 alumnos

Estos cursos se impartirán entre el 2 de noviembre y el 19 de diciembre en ocho sedes de la UIMP repartidas por la geografía nacional: Santander, Madrid, Galicia, Sevilla, Cuenca, Tenerife, Barcelona y Cartagena, ha informado la institución en nota de prensa.

Se trata de un programa que consta de un total de 40 horas lectivas y de una semana de duración, que incluye actividades complementarias en entornos informales y el alojamiento en régimen de pensión completa.

La programación combina clases en grupos reducidos de hasta cinco alumnos y sesiones individuales one to one, además de actividades complementarias por las tardes.

DOS MODALIDADES

El programa consta de dos modalidades. Por una parte, se han ofertado 3.110 plazas destinadas a estudiantes universitarios o de estudios superiores que hayan estudiado con beca general del Ministerio de Educación en alguno de los dos últimos cursos académicos; y, por otra, se destinan 315 ayudas a maestros y a titulados en el 'Máster en formación del profesorado' que hayan terminado sus estudios en alguno de los tres últimos cursos académicos.

El objetivo de los cursos es potenciar la destreza oral de los alumnos a través de la interacción con profesores nativos y auxiliares de conversación. En el caso de las clases ofrecidas a docentes, se dirigen a fomentar la calidad de la enseñanza bilingüe en tres ámbitos temáticos: sociales, ciencias e inglés.

Los grupos se organizan en cinco niveles distintos, según el nivel de competencia lingüística establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Debido a la actual situación sanitaria, la convocatoria 2020 ha tenido que reducir tanto la duración del programa de inmersión (solamente a siete semanas), como la oferta formativa (3.425 plazas). Pese a ello, las casi 23.000 solicitudes presentadas evidencian la excelente acogida del programa, según la UIMP.

En los cursos para estudiantes se ha podido optar entre la modalidad general de 'Agilidad oral' o alguna de las dos modalidades de inglés especializado: 'Ciencias de la salud y de la vida' o 'Ciencias sociales y humanas'.

Por su parte, en los cursos destinados a maestros y profesores han podido elegir entre el área de 'Inglés', 'Ciencias' o 'Sociales'.

Los participantes que superen el curso recibirán un diploma con los créditos correspondientes que, en el caso de los cursos para profesorado, son reconocidos como formación permanente del profesorado por el Ministerio de Educación.

La UIMP señala que "ha puesto especial empeño" para garantizar la seguridad sanitaria de todas las personas implicadas en el desarrollo de estos cursos y el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas por la normativa sanitaria vigente en cada momento y en cada comunidad autónoma.

Para minimizar el contacto social, este año los alumnos se alojarán en habitaciones individuales y se han tomado otras medidas como el establecimiento de 'grupos burbuja', máximo distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas o el refuerzo del servicio de limpieza.