Cs cree que la variación de datos sobre fallecidos entre TSJCM y Junta no es "alentador" y pide transparencia

20M EP

La portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, que ha expresado la preocupación de su formación tanto por el número de contagios como por el de fallecidos, se ha referido a la diferente cifra que ofrece el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Gobierno regional en cuanto a fallecidos por COVID-19 se han registrado en la región, variación que a su entender "no es alentadora y no habla bien de la Junta". Tras asegurar que ese desfase "no habla bien" del Gobierno regional le ha reclamado "más transparencia" y que se anticipe.