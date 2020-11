Zaragoza.- Vox cree que el presupuesto "deberá" recoger un "notable" esfuerzo en racionalizar el gasto

Ha añadido que el Ayuntamiento de Zaragoza "no podrá mantener el nivel de recaudación", como en años anteriores, porque supondría un aumento de la presión fiscal, que "no aguantarán" empresas, autónomos y familias.

En una entrevista concedida a Europa Press, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ha avanzado: "Seremos muy exigentes en los presupuestos por la dificultades a las que se enfrenta la sociedad y tenemos que ser sensibles".

Ha recordado que la mayoría de los organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), apuntan una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 16 por ciento, pero ha apostillado que no afecta a todos los sectores por igual, como en la hostelería, que es mucho mayor y puede alcanzar hasta el cien por cien si finalmente se ven abocados al cierre de los negocios, ha advertido.

Este dato de caída del PIB lo ha trasladado al Ayuntamiento de Zaragoza para indicar que puesto que la recaudación "no será igual o equiparable a otros y caerá", el presupuesto de 2021 "deberá contener un esfuerzo de racionalización de gastos superfluos", entre los que ha citado programas de ocio alternativo, u otros que se solapen con otras administraciones, como los cursos de formación.

En este sentido, ha avanzado que las enmiendas que presente Vox irán encaminadas al aumento de la inversión, eliminar gasto superfluo y atender las situaciones de emergencia, además de acometer reformas de minoración de gastos "solapados y duplicados" en las administraciones.

"Lo que no sean gastos esenciales se tendrán que eliminar, pero tampoco se podrá recortar mucha parte de la inversión, porque esta deuda en el mantenimiento y conservación de infraestructuras y servicios sigue viva y se tendrá que arreglar en años sucesivos y en peor estado si no se atiende", ha observado.

Julio Calvo ha reconocido que la pandemia ha hecho que el presupuesto de 2020 sea "papel mojado", una calificativo que ha extendido al Acuerdo por el futuro de Zaragoza, tras la segunda ola de contagios. "Es un periodo excepcional en el que muchas cosas que se querían hacer desde el Ayuntamiento de Zaragoza serán imposibles de cumplir".

NO MEZCLAR

Sobre el debate de la moción de censura contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el tenso debate entre los líderes del PP, Pablo Casado; y Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que "no tendrá repercusión en el Ayuntamiento de Zaragoza" y en su relación con el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón.

"El alcalde Azcón me conoce lo suficiente para saber que no voy a mezclar ambas cuestiones: la moción de censura y el trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza".

Al respecto, Calvo ha dejado claro que tanto él como portavoz , como la otra concejal del grupo municipal de Vox, Carmen Rouco, tienen una "responsabilidad clarísima y un compromiso con los zaragozanos".

CARGO ORGÁNICO

Julio Calvo ha sido elegido, a principios de este mes de octubre, presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox Zaragoza, al contar con el apoyo de la militancia.

"Es un plus de trabajo porque cuando acabo los asuntos del Ayuntamiento toca abordar los orgánicos". No obstante, ha asegurado que esta "encantado" con el equipo de la candidatura: "Es muy solvente y está muy preparado para ejercer puestos de responsabilidad ya probados en sus profesiones y me ayudan mucho".

También han resultado elegidos como vicepresidente, Carlos Falcón; y la secretaria-tesorera, Eva María Torres; asimismo, figuran los vocales Ángel Larraz, Carmen Rouco y Marisa Gaspar.

Calvo ha explicado que desde este cargo orgánico promoverá que haya "mayor coordinación" entre cargos institucionales, mayor transparencia y una "mayor comunicación" ante la sociedad.

INVERSIÓN, EL EMPLEO Y LA SALUD

El presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox Zaragoza ha maifestado que la inversión, el empleo y la salud "deben ir de la mano", al tiempo que ha reseñado que "serán los fundamentos" de su línea de actuación ante la situación generada por la pandemia de coronavirus.

En referencia a quienes ocupan cargos de responsabilidad en política ha estimado: "Se nos debe exigir, y asumimos con la mayor de las responsabilidades este trabajo para velar por el bienestar de los ciudadanos".

Para Julio Calvo es "innegable" que son momentos difíciles los que se están viviendo como sociedad, al estar condicionados por la pandemia y con unas consecuencias económicas que "van a ser devastadoras". "Tal vez ni seamos conscientes todavía de todo lo que nos va a costar recuperarnos", ha expresado.

Por último, el concejal y presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox Zaragoza ha destacado el interés de la formación política por "llegar a todos los rincones atendiendo a los zaragozanos", y ha trasladado su disposición hacia todas las asociaciones, entidades y medios de comunicación, con el objetivo de analizar y debatir sobre las preocupaciones que les ocupan en la provincia y encontrar soluciones.