Arriben dos pasteres a la costa de Xàbia amb quatre i 16 persones a bord

Els agents continuen buscant pels voltants més persones que podrien haver arribat en la primera embarcació, la qual va ser localitzada amb quatre immigrants a bord. Respecte a la segona pastera, Salvament Marítim l'ha interceptada a unes 16 milles nàutiques del Cap de la Nau.

De moment, no ha transcendit ni la nacionalitat ni l'edat de les persones interceptades, les quals van a ser traslladades al Port d'Alacant per a poder ser ateses sanitàriament i realitzar les proves de PCR per a detectar possibles positius per coronavirus, segons estableix el protocol.

Aquestes noves arribades se sumen a les del cap de setmana: una diumenge a la platja L'Ampolla, a Teulada, amb 12 persones a bord, que va ser albirada per un buc a 11 milles de Punta Albir, i tres més divendres, a l'Albir i Urbanova. A més, dijous passat, sobre les 22.50 hores, va arribar una altra a embarcació al Pilar de la Foradada, amb 15 homes i una dona a bord.