Coronavirus.- Fins a un terç dels funcionaris de la Generalitat comença a teletreballar

La mesura, publicada en el Diari Oficial (DOGV), es deu a l'increment de contagis i a la necessitat d'anticipar-se a un escenari en el qual calga restringir més la mobilitat, com va anunciar la setmana passada la consellera d'Administració Pública, Gabriela Bravo, després de comunicar-ho als sindicats.

Aquesta resolució, de caràcter transitori mentre el Consell regula el teletreball, afecta tots els empleats públics de la Comunitat Valenciana. Els de servicis socials, soci-sanitaris i tots els considerats essencials des de l'inici de la pandèmia seguiran treballant en les mateixes condicions.

Per a organitzar qui teletreballa i qui no, els responsables de cada conselleria o organismes públics podran establir torns rotatoris presencials i no presencials. Així es podrà reduir la presencialitat fins a un 30%, ja siga en horari de matins o voluntari de vesprada, sense que afecte el servici.

Els funcionaris que treballen des de casa o altres llocs comptaran amb els mitjans tècnics mínims necessaris, per al que la Generalitat els facilitarà accés a sistemes informàtics institucionals. Tindran els mateixos drets i obligacions que la resta de personal i no patiran cap canvi salarial ni de jornada o horari, garantint el descans i la supervisió.

Aquest esquema organitzatiu haurà de quedar recollit en un pla d'actuació per cada centre directiu i ser remès al corresponent comité de seguretat i salut, a més de comptar amb les aportacions dels sindicats. A principis i a mitjan mes caldrà comunicar els efectius presencials i no presencials a la direcció general de Funció Pública.

Tots els canvis són aplicables des d'aquest 2 de novembre i són de caràcter temporal, sense data límit de moment, en funció de l'evolució de la crisi sanitària. "L'administració no pot col·lapsar i els servicis públics han de seguir funcionant de manera eficaç, equilibrant-ho amb la salut dels funcionaris", va subratllar la consellera.